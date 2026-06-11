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Bắt Hồ Thị Mai Thanh SN 1980 trong đường dây quy mô đặc biệt lớn

Trang Anh
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Đây là đường dây buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có sự liên thông nhiều địa bàn trải dài từ Tây Ninh đến TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thanh Hóa.

Ngày 10/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ đường dây buôn lậu vàng liên tỉnh và xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam.

Cơ quan điều tra đã khởi tố và ra Lệnh tạm giam đối với 6 bị can gồm: Hồ Thị Mai Thanh (sinh năm 1980, trú tại phường Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh); Huỳnh Đại Phú (sinh năm 2000, trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh); Bùi Nguyễn Yến Nhi (sinh năm 1990, trú tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Thao (sinh năm 1984), Đoàn Thoại Xuân Tường (sinh năm 1991, cùng trú tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1980 trú tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa) để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Buôn lậu" - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước tăng cao, chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới và nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh, các đối tượng đã cấu kết hình thành đường dây buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp nhằm thu lợi bất chính từ chênh lệch giá.

Sau khi đưa trót lọt vàng về Việt Nam, các đối tượng nhanh chóng chia nhỏ, hợp thức hóa và tiêu thụ ra thị trường, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ và chứng minh hành vi phạm tội của cơ quan chức năng.

Đối tượng Thanh - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Đây là đường dây buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có sự liên thông nhiều địa bàn trải dài từ Tây Ninh đến TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thanh Hóa. Các đối tượng có sự cảnh giác cao độ, chỉ liên lạc qua các nền tảng Telegram, Viber, Whatsapp, Zalo, chỉ giao dịch tiền mặt, không nhận tiền chuyển khoản nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

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