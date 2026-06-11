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Bắt giữ Nguyễn Thị Thành 85 tuổi

Trang Anh
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Công an phường Hoàn Kiếm đã phối hợp tiến hành bắt giữ Nguyễn Thị Thành tại xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp.

Công an TP Hà Nội tối 10/6 cho biết, Công an phường Hoàn Kiếm vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Thành (SN 1941, nơi thường trú cũ: 223 phố Hàng Bông, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hoàn Kiếm phát hiện Nguyễn Thị Thành đang sinh sống tại xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp. Đây là đối tượng bị truy nã theo Quyết định truy nã số 22 ngày 09/3/2005 của TAND tỉnh Hà Tây (cũ) về tội Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia.

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Thành - Ảnh: Công an Hà Nội

Ngày 13/5/2026, Công an phường Hoàn Kiếm đã phối hợp tiến hành bắt giữ Nguyễn Thị Thành tại xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp; đồng thời lập biên bản bắt người bị truy nã theo quy định.

Hiện Công an phường Hoàn Kiếm đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố để điều tra, xử lý theo quy định.

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