Quá trình làm việc được biết công dân đã chuyển cho các đối tượng với số tiền khoảng 6 triệu đồng.

Ngày 10/6/2026 Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, hiện nay, một số đối tượng lợi dụng hình thức giới thiệu các gói du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp để lôi kéo người dân tham gia ký kết “hợp đồng kỳ nghỉ”, sau đó chiếm đoạt tài sản hoặc gây thiệt hại về kinh tế.

Cụ thể, ngày 09/6 qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hạnh Phúc phát hiện có 02 công dân N.T.N và P.V.H, cùng trú tại xóm Tri Phương, xã Hạnh Phúc, tỉnh Cao Bằng đang bị các đối tượng lừa đảo bằng hình thức này.

Quá trình làm việc được biết công dân đã chuyển tiền cho các đối tượng với số tiền khoảng 06 triệu đồng.

Cán bộ Công an xã đã tuyên truyền không để người dân bị các đối tượng tiếp tục dụ dỗ, lợi dụng để chuyển tiền theo như hướng dẫn của các đối tượng.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị người dân hãy nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi ký kết các hợp đồng liên quan đến du lịch, nghỉ dưỡng để bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình.

"Không có chuyến nghỉ dưỡng nào thực sự miễn phí hoặc sinh lời nếu bạn phải vội vàng ký hợp đồng hoặc chuyển tiền ngay tại chỗ", Công an Cao Bằng khuyến cáo.

Công an tuyên truyền giải thích cho người dân - Ảnh: Công an Cao Bằng

Thời gian gần đây, Đài THVN VTV đã phát hai tập trong loạt bài điều tra đặc biệt phản ánh những câu chuyện về mô hình "sở hữu kỳ nghỉ", trong đó nhiều người cao tuổi trở thành nạn nhân của các lời hứa hẹn về nghỉ dưỡng và đầu tư sinh lời.

Theo nội dung phim tài liệu, rất nhiều khách hàng cao tuổi từ 70 - 80 tuổi được tiếp cận thông qua các cuộc gọi mời nhận quà miễn phí, tham gia hội thảo hoặc sự kiện giới thiệu sản phẩm.

Các hợp đồng được quảng bá như cơ hội sở hữu những kỳ nghỉ đẳng cấp, đồng thời có thể sinh lời từ hoạt động chuyển nhượng.

Tin lời của những nhân viên tư vấn, nhiều người đã xuống tay tiền tỷ. Thậm chí một số trường hợp phải cầm cố sổ đỏ, vay ngân hàng hoặc vay mượn người thân để tiếp tục đóng tiền theo các cam kết chuyển nhượng. Có người bán cả vàng, trang sức để hoàn tất các khoản thanh toán với kỳ vọng nhận lại khoản tiền lớn hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều khu nghỉ dưỡng vẫn đang trong quá trình triển khai, trong khi việc chuyển nhượng hoặc bán lại hợp đồng gặp nhiều khó khăn. Nhiều người cao tuổi dính vào "cạm bẫy", sở hữu tới 74 hợp đồng với tổng số tiền thiệt hại gần 20 tỷ đồng.