"Bắt gọn" chị đẹp 9X và con của Diva hàng đầu showbiz thân thiết giữa phố, mối quan hệ 3 năm ai cũng tò mò

Mối quan hệ của 2 nữ nghệ sĩ này đã được "phụ huynh" chấp nhận.

Ngày 20/8, tờ Sohu đưa tin Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng bị bắt gặp xuống phố mua sắm. Đồng hành cùng họ là Lý Yên - em gái cùng mẹ khác cha của Đậu Tĩnh Đồng. Theo hình ảnh được paparazzi quay được, cặp đôi xuất hiện tự nhiên và không hề tránh né ống kính máy quay. Từ cách ăn mặc giản dị đến thái độ thoải mái khi đi cạnh nhau, Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng tạo cảm giác như đã quá quen thuộc với việc công khai đồng hành cùng đối phương.

Dù chưa chính thức công khai chuyện tình cảm, Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng được cho biết duy trì mối quan hệ ổn định suốt 3 năm qua. Thay vì liên tục xuất hiện cùng nhau trước truyền thông hay dùng chuyện tình cảm để tạo độ nóng, họ gần như lựa chọn cách âm thầm đồng hành, mỗi người vẫn có cuộc sống và các mối quan hệ riêng.

Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng hẹn hò. Clip: Sina.

Cả hai xuống phố mua sắm cùng Lý Yên - em gái cùng mẹ khác cha với Đậu Tĩnh Đồng. Ảnh: Sohu.

Mối quan hệ giữa Tống Nghiên Phi và nữ ca sĩ Đậu Tĩnh Đồng - con gái diva Vương Phi - gây bàn tán từ năm 2023. Ảnh: Sohu.

Đáng chú ý, nguồn tin trong showbiz Hoa ngữ cho biết Tống Nghiên Phi đã ra mắt "phụ huynh" của Đậu Tĩnh Đồng là - diva Vương Phi. Trong tiệc sinh nhật của Vương Phi, Đậu Tĩnh Đồng đã đưa Tống Nghiên Phi đến chung vui. Vương Phi được cho biết rất hài lòng về nửa kia của con gái. Thời gian gần đây, Vương Phi cũng dùng mối quan hệ của mình để hậu thuẫn sự nghiệp cho Tống Nghiên Phi.

Vương Phi được cho biết rất hài lòng và đón nhận Tống Nghiên Phi. Ảnh: Sohu.

Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng quen biết nhau sau khi đóng vai chính trong bộ phim Cách Sinh Tồn Của Cô Ấy (2023). Sau khi hoàn thành tác phẩm, cả hai xuất hiện bên nhau như hình với bóng. Tháng 11/2024, "team qua đường" bắt gặp họ nắm tay nhau đi dạo phố tại Singapore. Đầu năm 2025, Đậu Tĩnh Đồng chia sẻ bức ảnh chụp 2 con búp bê có tóc tết 2 bên. Trong bộ hình đăng sau đó ít ngày, Tống Nghiên Phi được phát hiện mặc trang phục có họa tiết tương tự như con búp bê.

Tháng 7/2025, trong sự kiện quảng bá phim, cả hai cùng xuất hiện trên sân khấu với trang phục đen, thường xuyên giao tiếp bằng mắt với đối phương. Đến tháng 11/2025, cánh săn ảnh Trung Quốc quay được khoảnh khắc Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng tay đan tay dắt chó đi dạo. Nguồn tin trong showbiz khẳng định Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng đã hẹn hò và chung sống với nhau gần 3 năm. Tuy nhiên, họ vẫn chưa sẵn sàng công khai mối quan hệ với công chúng.

Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng quen biết rồi phát triển trên mức đồng nghiệp sau khi hợp tác trong phim Cách Sinh Tồn Của Cô Ấy vào năm 2023. Ảnh: Xiaohongshu.

Đậu Tĩnh Đồng sinh năm 1997, là con của Thiên hậu Vương Phi và người chồng đầu tiên Đậu Duy. Năm 2011, Đậu Tĩnh Đồng vào showbiz với vai trò ca sĩ. Cô cũng tham gia diễn xuất trong một số dự án phim. Trước Tống Nghiên Phi, Đậu Tĩnh Đồng từng vướng nghi vấn hẹn hò đồng giới với đại hoa đán Châu Tấn. Đậu Tĩnh Đồng được cho biết chính là người đứng ra hòa giải mối quan hệ căng thẳng giữa mẹ Vương Phi và Châu Tấn. Trong quá khứ, Vương Phi và Châu Tấn trở mặt với nhau vì tài tử Lý Á Bằng. Nam diễn viên này đã bỏ rơi Châu Tấn để cưới Vương Phi.

Đậu Tĩnh Đồng và Châu Tấn có mối quan hệ tốn nhiều giấy mực của báo giới Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Tống Nghiên Phi sinh năm 1995, từng là thực tập sinh ở công ty giải trí Hàn Quốc JYP Entertainment. Đáng tiếc, sau 3 năm nỗ lực tập luyện, Tống Nghiên Phi phải từ bỏ việc trở thành idol vì gặp chấn thương chân nghiêm trọng. Theo tờ Sina, cô là thành viên hụt của nhóm nhạc nữ TWICE.

Sau khi về nước, Tống Nghiên Phi bước chân vào lĩnh vực diễn xuất, ghi dấu ấn với khán giả qua các phim Cẩm Y Dạ Hành, Đáng Tiếc Không Phải Là Anh, Luyến Ái Tiên Sinh, Bước Vào Thế Giới Của Anh, 10 Năm 3 Tháng 30 Ngày... Ngoài ra, Tống Nghiên Phi còn được gọi là "HyunA phiên bản Trung" vì có vẻ ngoài na ná nữ ca sĩ Hàn Quốc. Năm 2025, cô tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng.

Về đời tư, Tống Nghiên Phi từng bí mật hẹn hò nam diễn viên Trương Nhất Sơn trong 3 năm. Mối quan hệ yêu đương của họ kín đáo đến mức công chúng chỉ biết đến khi paparazzi tung ảnh tài tử Lộc Đỉnh Ký vào khách sạn với 1 phụ nữ lạ mặt, "cắm sừng" Tống Nghiên Phi. Sau đó, Tống Nghiên Phi thông báo chia tay Trương Nhất Sơn. Dù bị bạn trai phản bội, người đẹp này vẫn không có bất kỳ 1 lời trách móc hay phán xét nào đối với Trương Nhất Sơn. Cách hành xử khéo léo của Tống Nghiên Phi nhận được vô số lời khen của dân mạng.

Tống Nghiên Phi thành viên hụt của nhóm nhạc nữ TWICE. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu