Bắt giữ Nông Văn Huân SN 1992 tại cửa khẩu

Trang Anh |

Sau khi bắt giữ, di lý đối tượng Nông Văn Huân về trụ sở an toàn, Công an tỉnh Tuyên Quang đã hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Tuyên Quang ngày 14/4/2026 cho biết vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Công an An Giang bắt giữ một đối tượng truy nã ngay tại cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương (thuộc Ấp 5, xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang).Đối tượng truy nã bị bắt giữ là Nông Văn Huân (sinh năm 1992, trú tại thôn Kim Quang, xã Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi Đánh bạc theo Khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Nông Văn Huân bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chiêm Hóa (trước sáp nhập) khởi tố về hành vi đánh bạc và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, đối tượng đã lợi dụng thời gian tại ngoại để bỏ trốn sang Campuchia. Qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, tỉnh An Giang.

Đối tượng Huân thời điểm bị bắt giữ - Ảnh: Công an Tuyên Quang

Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, Công an tỉnh An Giang và các lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ đối tượng. Sau khi bắt giữ, di lý đối tượng về trụ sở an toàn, Công an tỉnh Tuyên Quang đã hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 03/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ban hành Quyết định đình nã, Quyết định phục hồi vụ án hình sự, Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với bị can về hành vi Đánh bạc theo Khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng Lệnh tạm giam đối với Nông Văn Huân để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Bắt nữ nhân viên Nguyễn Tú Anh SN 1995
Hiện trường thót tim vụ cháy ngùn ngụt tại chung cư ở Hà Nội, cảnh sát cứu được nhiều người

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

