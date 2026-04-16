Người cha thừa nhận hành vi phạm tội

Một vụ án gây rúng động dư luận vừa xảy ra tại tỉnh Kyoto, Nhật Bản khi một bé trai 11 tuổi được phát hiện tử vong trong khu vực rừng núi sau gần 3 tuần mất tích. Đáng chú ý, người cha dượng của em đã thừa nhận liên quan đến vụ việc và bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc phi tang thi thể.

Theo đài NHK, bé trai được báo mất tích từ ngày 23/3. Ngay sau đó, cảnh sát cùng các lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm trên diện rộng.

Hình ảnh bé trai mất tích

Quá trình rà soát kéo dài nhiều ngày đã lần lượt phát hiện các dấu vết quan trọng. Ngày 29/3, chiếc ba lô mà bé sử dụng khi đi học được tìm thấy. Tiếp đó, đến ngày 12/4, đôi giày thể thao của em cũng được phát hiện. Đến ngày 13/4, thi thể bé trai được tìm thấy trong khu vực rừng núi thuộc thành phố Nantan.

Cảnh sát cho biết nguyên nhân tử vong hiện vẫn chưa được xác định, tuy nhiên thời điểm tử vong được cho là trùng với thời gian mất tích, vào cuối tháng 3.

Để làm rõ vụ việc, sáng 14/4, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của nạn nhân và triệu tập người cha dượng để phục vụ điều tra. Đến rạng sáng 16/4, người này bị bắt giữ với cáo buộc phi tang thi thể.

Nghi phạm được xác định là Yuki Adachi, 37 tuổi. Trong quá trình thẩm vấn, người này đã thừa nhận hành vi với lời khai: “Đúng là tôi đã làm”.

Đáng chú ý, trước đó, nghi phạm từng khai rằng đã đưa bé đến trường vào sáng 23/3. Tuy nhiên, dữ liệu camera giám sát không ghi nhận hình ảnh của nạn nhân, đồng thời cũng không có nhân chứng nào xác nhận thông tin này, khiến lời khai xuất hiện nhiều mâu thuẫn.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết của bé trai cũng như toàn bộ diễn biến vụ án, không loại trừ khả năng mở rộng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nghi phạm.

Những biểu hiện bất thường của nghi phạm

Liên quan đến vụ việc, truyền thông Nhật Bản cũng tiếp tục hé lộ nhiều chi tiết đáng chú ý về người cha dượng, nghi phạm chính trong vụ án.

Theo các báo Daily Shincho và Weekly Josei Prime ngày 15/4, một người bạn thân quen với gia đình cho biết đây là gia đình tái hôn. Cha mẹ của bé kết hôn vào cuối năm ngoái, mỗi người đều có con riêng và cùng chung sống với bà nội.

Người cha dượng Yuki Adachi làm việc tại một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử. Trước khi vụ việc xảy ra, ông ta được đồng nghiệp đánh giá rất cao, được xem là nhân viên chủ chốt với khả năng thích nghi tốt, làm việc ổn định và có thể tự đảm nhận các công việc điều phối sản xuất.

Hiện trường tìm thấy thi thể

Tuy nhiên, theo lời kể của nhiều đồng nghiệp, tình trạng của người này đã có dấu hiệu bất thường trong thời gian ngắn trước khi bé trai mất tích.

Cụ thể, vào ngày 19/3, ông ta bất ngờ xin nghỉ làm với lý do “không khỏe”, điều hiếm khi xảy ra do trước đó người này gần như không nghỉ phép. Đến ngày 23/3, trùng với thời điểm bé trai được xác định mất tích, ông tiếp tục nghỉ làm và thông báo với công ty rằng “gia đình đang hỗn loạn”.

Đáng chú ý, thời điểm này cũng trùng với lúc ông nhận được thông báo từ nhà trường về việc bé không đến lớp, trước khi trình báo với cảnh sát.

Ngoài ra, đồng nghiệp cho biết gần đây trạng thái tinh thần của ông tại nơi làm việc có nhiều thay đổi rõ rệt. Ông bị nhận xét là phản ứng chậm, ít giao tiếp, tâm trạng u ám, thậm chí “khác hẳn so với trước đây”.

Vốn được xem là người ổn định và đáng tin cậy, sự thay đổi đột ngột này đã khiến nhiều người trong công ty chú ý và đặt ra không ít nghi vấn, đặc biệt khi đối chiếu với diễn biến vụ án hiện tại.

Theo nguồn tin từ phía nhà máy nơi người mẹ làm việc, trước khi vụ việc xảy ra, bà đã chủ động xin nghỉ phép dài ngày và tiết lộ với đồng nghiệp về kế hoạch đi du lịch tới Đài Loan (Trung Quốc). Lịch trình được cho là đã được sắp xếp từ trước, không phải quyết định đột ngột.

Tuy nhiên, kế hoạch nghỉ phép có chuẩn bị này lại tạo ra sự tương phản đáng chú ý với cách xin nghỉ bất thường của người cha dượng trong cùng thời điểm.

Cụ thể, trong khi người mẹ nghỉ theo lịch đã đăng ký, thì cha dượng lại đột ngột xin nghỉ đúng vào ngày bé trai mất tích với lý do “gia đình xảy ra tình huống hỗn loạn”. Sự khác biệt này khiến cơ quan điều tra đặc biệt chú ý đến mốc thời gian và hành động thực tế của từng người.

Hiện cả người mẹ và cha dượng đều đang bị xếp vào diện điều tra tự nguyện. Cảnh sát đang tiến hành làm rõ mối quan hệ trong gia đình, cũng như lịch trình di chuyển và hoạt động của hai người trước và sau thời điểm vụ việc xảy ra, nhằm xác định toàn bộ diễn biến liên quan đến cái chết của bé trai.

Chi tiết khiến việc mất tích bị phát hiện muộn

Trong các lời khai từ hàng xóm, bé trai 11 tuổi trong vụ án tại Kyoto được mô tả là một đứa trẻ hoạt bát, thân thiện và dễ mến.

Nhiều người cho biết em thường xuyên xuất hiện tại các khu sinh hoạt chung cùng bạn bè, có tính cách cởi mở và dễ dàng hòa nhập với mọi người xung quanh. Cậu bé được nhận xét là kiểu người “có thể làm quen với bất kỳ ai”.

Đặc biệt, em rất yêu động vật. Hàng xóm kể lại rằng cậu bé thường xuyên chơi với những chú chó trong khu vực, trong đó có một chú chó tên “Tiểu Bát”. Em thường chủ động lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve và tỏ ra rất dịu dàng với con vật.

Chủ của chú chó nhớ lại rằng vào thời gian chờ sau giờ học, cậu bé hay tụ tập cùng bạn bè gần nhà, luôn là người chủ động chào hỏi, tạo cảm giác gần gũi. “Đó là một đứa trẻ rất thân thiện”, người này nói.

Người hàng xóm cũng bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc, cho biết nếu vụ án được làm sáng tỏ và nghi phạm bị xử lý, ông mong muốn có thể đến viếng mộ, đặt hoa để tưởng niệm cậu bé.

Ở một diễn biến khác, phía nhà trường cũng cung cấp thêm chi tiết có thể ảnh hưởng đến thời điểm phát hiện vụ việc.

Theo lời kể của một nữ sinh, cậu bé được cho là có thói quen sau khi đến trường sẽ ghé phòng y tế trước khi vào lớp. Nhưng vào sáng 23/3, khi em không có mặt tại lớp, nhà trường có thể cho rằng em đang ở phòng y tế nên chưa nhận ra điều bất thường.

Chỉ đến khi qua một khoảng thời gian mà vẫn không thấy em xuất hiện, nhà trường mới tiến hành kiểm tra và sau đó báo cáo việc mất tích.

Ngoài ra, nhiều ý kiến từ phía học sinh cho biết cậu bé có mối quan hệ tốt trong trường, giao tiếp tự nhiên với cả bạn cùng lớp lẫn học sinh các khối khác. Trong giờ nghỉ, em thường vui chơi cùng bạn bè và được nhận xét là một học sinh “bình thường, vui vẻ và hòa đồng”.

Những thông tin này góp phần phác họa rõ hơn về cuộc sống thường ngày của nạn nhân, đồng thời giúp cơ quan chức năng có thêm dữ kiện để tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án.

Nguồn: ETtoday, NHK