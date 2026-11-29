Ngô Tú Liên SN 1987 nằm trong đường dây rửa hơn 373 tỷ đồng từ hoạt động đánh bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can; trong số này, 24 bị can bị bắt tạm giam, 2 bị can tại ngoại liên quan đường dây rửa tiền do Chen Chien Yu cầm đầu. Theo kết quả điều tra, Chen Chien Yu, quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan) cầm đầu đường dây tại Việt Nam, tổ chức thuê 14 người đứng tên mở 103 tài khoản ngân hàng để chuyển hơn 373 tỷ đồng có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và đánh bạc trên không gian mạng, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung điều tra hoạt động mua, thuê tài khoản ngân hàng để hoạt động vi phạm pháp luật.

Sau thời gian thu thập tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố phối hợp với Công an phường An Lạc và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra các căn hộ tại chung cư Imperial Place, phường An Lạc, cùng một số địa điểm

khác trên địa bàn Thành phố. Lực lượng Công an phát hiện nhiều người đang xác thực khuôn mặt để thực hiện giao dịch chuyển tiền trên ứng dụng ngân hàng.

Qua điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ cách thức vận hành của đường dây. Các lệnh chuyển tiền được thao tác từ xa trên điện thoại đặt tại các căn hộ. Người đứng tên tài khoản được thuê có mặt theo ca để xác thực khuôn mặt khi ứng dụng ngân hàng yêu cầu. Việc phân công này cho phép người điều khiển từ xa thực hiện giao dịch qua nhiều tài khoản đứng tên người khác.

Khoảng tháng 8/2024, Chen Chien Yu được thuê để tìm người mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam phục vụ việc thanh toán tiền đánh bạc trên các trang web. Hai bên thỏa thuận Chen được trả 25 triệu đồng mỗi tháng cho mỗi người thuê được và hưởng thêm 0,3% tổng số tiền chuyển qua tài khoản của những người này.

Tang vật từ vụ việc. Ảnh: CA TP.HCM

Ảnh: CA TP.HCM

Ảnh: CA TP.HCM

Ảnh: CA TP.HCM

Chen nhờ một người quen thuê căn hộ trên đường Nguyễn Hữu Thọ, đồng thời tìm người đứng tên mở tài khoản. Cơ quan điều tra cũng làm rõ vai trò của những người giúp Chen tổ chức hoạt động tại Việt Nam. Háu Khoành Phón (sinh năm 1984, thường trú tại phường Minh Phụng) và chồng là Trần Kim Thành (sinh năm 1982, thường trú tại phường Minh Phụng) phụ trách tuyển người, thu thập tài khoản và trả lương.

Ngô Tú Liên (sinh năm 1987, thường trú tại phường Bình Trị Đông, ở tại phường Phú Lâm) được Chen thuê làm phiên dịch, hướng dẫn người đứng tên tài khoản xác thực giao dịch. Liên sau đó thuê Lê Thành Huy (sinh năm 1999, thường trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) hỗ trợ quản lý nhân viên và đến khoảng tháng 2/2026, tiếp tục giúp Chen thuê Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1987, thường trú tại phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau) làm công việc này.

Trong quá trình hoạt động, nhóm nhiều lần thay đổi địa điểm, từ căn hộ trên đường Nguyễn Hữu Thọ đến các chung cư ở Quận 6 (cũ) và phường An Lạc. Theo lời khai của Chen, số tiền giao dịch qua các tài khoản mỗi ngày khoảng 8 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền đường dây đã rửa qua 103 tài khoản là 373.115.468.666 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố các bị can về những hành vi liên quan đến 5 tội danh: gồm rửa tiền, đánh bạc, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, giữ người trái pháp luật và thu thập trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát hình sự) đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, tập trung truy xét dòng tiền qua các tài khoản ngân hàng, làm rõ vai trò của những người điều hành giao dịch từ xa và xác minh tất cả những người có liên quan đến đường dây.

Theo Công an TP.HCM