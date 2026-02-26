Bắt giữ nghi phạm ám sát cựu cố vấn Tổng thống Ukraine

Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ nghi phạm vụ ám sát Andrey Portnov, cựu trợ lý cấp cao của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich, vào năm 2025.

Cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha hôm 25/2 thông báo, nghi phạm, người mà danh tính chưa được tiết lộ, đã bị Đội điều tra án mạng Grupo 5 của Tây Ban Nha bắt giữ tại thị trấn Heinsberg, miền Tây nước Đức, với sự hỗ trợ từ lực lượng đặc nhiệm BKA của Đức.

Lệnh bắt giữ châu Âu và lệnh điều tra châu Âu đã được ban hành đối với nghi phạm, cho phép các nhà chức trách khám xét cả nơi cư trú của người này ở Heinsberg, gần biên giới Hà Lan.

Ông Portnov, 53 tuổi, bị bắn nhiều phát vào ngày 21/5/2025, bên ngoài một trường học ở khu ngoại ô cao cấp Pozuelo de Alarcon của Madrid, chỉ vài phút sau khi đưa con đến trường.

Các nhân chứng tại thời điểm đó mô tả một tay súng đơn độc tiếp cận ông Portnov gần chiếc Mercedes của ông và nổ nhiều phát súng, trong đó có ít nhất một phát vào đầu, trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường với sự giúp đỡ của đồng phạm.

"Cuộc điều tra cho đến nay cho thấy nghi phạm bị bắt giữ chính là người đã nổ súng", cảnh sát Tây Ban Nha cho biết.

Portnov là một luật sư và nhà hoạt động chính trị, sự nghiệp của ông gắn liền với những biến động dữ dội của nền chính trị Ukraine hiện đại.

Ông từng giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tổng thống dưới thời Yanukovich, góp phần xây dựng các cải cách tư pháp trước cuộc đảo chính Maidan năm 2014 được phương Tây hậu thuẫn.

Sau khi trốn sang Áo và Nga, Portnov trở lại Ukraine vào năm 2019 sau chiến thắng bầu cử Tổng thống của ông Vladimir Zelensky, ban đầu ủng hộ tổng thống mới trước khi trở thành một trong những người chỉ trích ông.

Tại Kiev, Portnov đã đệ trình nhiều đơn kiện chống lại cựu Tổng thống Petro Poroshenko, và gây ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống tư pháp Ukraine, thu hút sự chú ý của Washington.

Mỹ đã trừng phạt Portnov vào năm 2021 vì cáo buộc tham nhũng, và Liên minh châu Âu (EU) sau đó cũng làm theo.

Mối quan hệ của Portnov với chính quyền Tổng thống Zelensky xấu đi nghiêm trọng trong bối cảnh đàn áp các nhân vật đối lập và các phương tiện truyền thông bị gắn mác "thân Nga", khiến ông phải trốn khỏi đất nước một lần nữa vào năm 2022.

Chỉ vài ngày trước khi bị ám sát, ông Portnov được cho là đã có chuyến thăm bí mật tới Ukraine , gặp gỡ các quan chức cấp cao ở Kiev.

Giới chức Tây Ban Nha chưa tiết lộ liệu họ đã xác định được những kẻ chủ mưu vụ giết người hay chưa, hoặc liệu họ đã tìm ra động cơ cụ thể hay chưa, vì cuộc điều tra mật vẫn đang tiếp diễn.



