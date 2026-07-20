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Bắt giữ Lê Thành Phong 65 tuổi

Chi Chi
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Công an đã xác định Lê Thành Phong (SN 1961) là đối tượng gây án giết người.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Suối Hiệp điều tra, làm rõ đối tượng gây ra vụ án giết người xảy ra trên địa bàn.

Trưa 19/7, một người dân đi làm rẫy tại xã Suối Hiệp phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 60 tuổi trong tình trạng đã tử vong nhiều ngày nên trình báo cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh nhân thân nạn nhân, rà soát các mối quan hệ và truy xét đối tượng gây án. Chỉ sau khoảng 4 giờ điều tra, lực lượng Công an đã xác định Lê Thành Phong (SN 1961, trú thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Dầu) là đối tượng gây án.

Bắt giữ Lê Thành Phong 65 tuổi - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai Lê Thành Phong. Ảnh: CA Khánh Hoà

Bắt giữ Lê Thành Phong 65 tuổi - Ảnh 2.

Hung khí gây án. Ảnh: CA Khánh Hoà

Tại cơ quan điều tra, Lê Thành Phong khai nhận, nạn nhân là ông P.C. (SN 1962, trú xã Suối Hiệp), là bạn cùng đi làm trầm hương. Sáng 17/7, trong lúc cả hai ngồi uống rượu, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Do cho rằng ông P.C. có lời lẽ xúc phạm mẹ mình, Phong đã dùng dao dạng lưỡi lê đâm liên tiếp 7 nhát khiến nạn nhân tử vong.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

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