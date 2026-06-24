Bắt giữ Lê Nhật Đăng SN 2006

Công an phường Kiến Hưng phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Nhật Đăng và bàn giao đối tượng cho Phòng cảnh sát hình sự để giải quyết.

Công an phường Kiến Hưng, TP Hà Nội ngày 23/6/2026 cho biết đã bắt giữ đối tượng đang bị truy nã Lê Nhật Đăng (Sinh năm: 2006, Nơi thường trú: Thôn Quảng Cư, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 28/04/2026 Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội ra Quyết định Khởi tố bị can đối với Lê Nhật Đăng về tội Gây rối trật tự công cộng quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự.

Đối tượng Đăng bị bắt - Ảnh: Công an Hà Nội

Sau khi xác định đối tượng đã bỏ trốn, ngày 29/5/2026 Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội ra Quyết định truy nã đối với đối tượng Lê Nhật Đăng.