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Bắt giữ kẻ xâm hại con riêng của người tình ở TP.HCM

Lam Yên
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Ngày 1/11, các đơn vị Công an TP.HCM phối hợp bắt giữ Mang Lợi (SN 1984), người bị truy tìm liên quan hành vi xâm hại trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, khoảng một năm trước, bà V.T.B.N. có quan hệ tình cảm với Lợi và đưa người này về sống chung tại phòng ở dành cho công nhân làm vườn thuộc ấp Cây Dừng, xã Thường Tân, TP.HCM.

Khoảng 3 tháng trước, lợi dụng lúc bà N. đi làm, chỉ có Lợi ở nhà cùng con gái riêng của bà N., Lợi bị cáo buộc có hành vi xâm hại tình dục cháu bé. Đáng chú ý, người này còn sử dụng điện thoại di động ghi lại hình ảnh sự việc, sau đó đe dọa, uy hiếp tinh thần, buộc cháu bé không được kể lại với bất kỳ ai.

Đến ngày 25/10, trong quá trình sử dụng điện thoại của Lợi, bà N. phát hiện đoạn video có nội dung liên quan đến hành vi xâm hại trẻ em nên nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo.

- Ảnh 1.

Lợi bị bắt tại vườn cao su thuộc xã Bắc Tân Uyên. (Ảnh: Fanpage Công an xã Thường Tân)

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thường Tân vào cuộc xác minh, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy tìm Lợi. Tuy nhiên, sau khi biết hành vi của mình bị phát hiện, người này đã bỏ trốn, lẩn trốn tại khu vực rừng cây chuối và vườn cao su trên địa bàn xã Bắc Tân Uyên.

Lực lượng công an sau đó triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát nhiều khu vực và phối hợp truy tìm đối tượng. Đến ngày 1/11, sau nhiều ngày tổ chức truy bắt, Công an xã Thường Tân cùng Công an xã Bắc Tân Uyên và các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã bắt giữ được Mang Lợi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, Công an xã Thường Tân khuyến cáo phụ huynh, người giám hộ cần quan tâm, chăm sóc và bảo vệ trẻ em; trang bị cho trẻ những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận biết, phòng tránh hành vi xâm hại. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ bị xâm hại, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý.

Tags

Công an xã Thường Tân

Bắc Tân Uyên

Công an xã

xâm hại trẻ em

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