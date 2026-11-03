HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt giữ Hoàng Thị Nhung 69 tuổi

Chi Chi
|

Hoàng Thị Nhung bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công an TP Hà Nội mới đây cho biết, trong một tuần, từ ngày 8 đến 14/10/2026, Công an xã Phú Xuyên bắt giữ 5 vụ, 7 đối tượng liên quan đến các hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy; đã khởi tố 5 vụ án, 7 bị can theo quy định.

Cụ thể, ngày 8/10, bắt Nguyễn Quốc Huy (sinh ngày 22/10/1994, trú tại thôn Mỹ Lâm) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,171 g Methamphetamine. Tiếp đó, ngày 9/10, lực lượng chức năng bắt Nguyễn Cao Cường (sinh năm 1977, trú tại thôn Khôn Thôn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và Hoàng Thị Nhung (còn gọi là Bé Chấu, sinh năm 1957, cùng trú tại thôn Khôn Thôn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 4,804 g heroin.

Bắt giữ Hoàng Thị Nhung 69 tuổi - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Cao Cường và Hoàng Thị Nhung. Ảnh: CA Hà Nội

Ngày 12/10, Công an xã bắt Hoàng Đức Nhung (sinh năm 1971, trú tại thôn Cổ Châu) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 13/10, bắt Phan Công Hùng (sinh năm 1986, trú tại thôn Phong Triều) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,233 g heroin. Ngày 14/10, bắt Tạ Quang Ngọc (sinh năm 2001) và Lâm Hồng Minh (sinh năm 2004), cùng trú tại thôn Nam Quất, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà Ngọc; thu giữ 0,113 g Methamphetamine.

Bắt giữ Hoàng Thị Nhung 69 tuổi - Ảnh 2.

Hai đối tượng Lâm Hồng Minh và Tạ Quang Ngọc. Ảnh: CA Hà Nội

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 05 vụ án, khởi tố 07 bị can Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Cao Cường, Hoàng Thị Nhung, Hoàng Đức Nhung, Phan Công Hùng, Tạ Quang Ngọc và Lâm Hồng Minh về các hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại các Điều 249, 251, 255 và 256a Bộ luật hình sự.

Theo Cổng TTĐT CA Hà Nội

Ra quyết định khởi tố 2 mẹ con Nguyễn Thị Bé SN 1984
Tags

tin hình sự

báo công an

Tin ngắn

báo mới

Tin nóng trong ngày

Phụ nữ

công an hà nội

bắt giữ

bắt tạm giam

khởi tố

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại