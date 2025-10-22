Bắt giữ đối tượng mang 16 chiếc nhẫn vàng nhập cảnh vào Việt Nam

Tối 20/10, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh và Chi cục Hải quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt giữ một đối tượng có hành vi mang số lượng lớn vàng khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Cụ thể trước đó, vào lúc 13 giờ 5 phút ngày 18/10/2025, tại khu vực kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (ấp 4, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh), lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một hành khách làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam không xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định.

Đối tượng Trần Đình Sâm cùng tang vật tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh.

Qua xác minh, đối tượng được xác định là Trần Đình Sâm (sinh năm 1990, trú tại xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai). Kiểm tra trên người, lực lượng chức năng phát hiện trong túi áo khoác bên trái của Sâm có một túi nilon màu trắng chứa 16 khoanh tròn kim loại màu vàng. Đối tượng khai nhận toàn bộ số vàng trên là vàng thật.

Tổ công tác đã tiến hành bắt người phạm tội quả tang, lập biên bản, niêm phong tang vật và áp giải đối tượng về Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây để tiếp tục điều tra.

Tang vật vụ việc được cơ quan chức năng tạm giữ.

Kết quả giám định cho thấy 16 chiếc nhẫn vàng có tổng khối lượng 299,62 gam, hàm lượng vàng (Au) trung bình đạt 99,86%.

Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.