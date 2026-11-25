Đây là đường dây giả danh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, chiếm đoạt trên 150 tỷ đồng của hơn 600 người.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tập trung đấu tranh, xử lý các hành vi lợi dụng chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước để trục lợi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người thụ hưởng chính sách. Trong lĩnh vực nhà ở xã hội, công tác này góp phần bảo đảm chính sách hỗ trợ về nhà ở đến đúng đối tượng, trong đó có người có công với cách mạng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, hộ nghèo, người thu nhập thấp và người yếu thế.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây giả danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh - chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt tại số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây này do Đinh Lê Hồng Quế (sinh năm 1987, trú tại phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu. Các đối tượng đã rao bán hơn 600 "suất mua nhà ở xã hội", chiếm đoạt trên 150 tỷ đồng của hơn 600 bị hại. Cơ quan điều tra đã làm việc với 121 bị hại.

Các đối tượng trong vụ việc. Ảnh: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Đối tượng Đinh Lê Hồng Quế (sinh năm 1987, trú tại phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu. Ảnh: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Theo kết quả điều tra, Quế cùng Nguyễn Văn Sơn và Lê Văn Khoa thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Brothers Land tại phường Phước Long, sau đó tuyển nhân viên môi giới để tìm khách hàng có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Quế còn móc nối với Huỳnh Tiến Đạt và một số người môi giới bất động sản bên ngoài để rao bán các suất mua căn hộ tại dự án.

Để người mua tin rằng mình được chủ đầu tư ủy quyền bán căn hộ, Quế đặt làm giả con dấu của Công ty Cổ phần Đức Mạnh và Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời làm giả các văn bản mang tên doanh nghiệp và cơ quan này. Các đối tượng chào mời người mua bằng những thông tin như có "suất ngoại giao", "suất nội bộ", "suất kín" tại dự án. Khi người mua tin tưởng ký hợp đồng, các đối tượng yêu cầu nộp từ 150 triệu đồng đến 900 triệu đồng cho mỗi suất, gọi là "phí mua suất", rồi chiếm đoạt số tiền này.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 31 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khởi tố 2 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ và 4 bị can về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần tìm hiểu kỹ điều kiện, thủ tục mua nhà và xác minh thông tin dự án trực tiếp với chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền trước khi ký hợp đồng, giao tiền. Người dân cần cảnh giác trước những lời chào mời mua "suất ngoại giao", "suất nội bộ", "suất kín", tuyệt đối không chuyển tiền "mua suất" cho tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền và không tiếp tay cho hành vi hợp thức hóa hồ sơ trái quy định.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cũng như những người làm giả giấy tờ, hợp thức hóa hồ sơ trái quy định hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh