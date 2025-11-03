HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt giữ cụ bà Phan Thị Thu Hiền

Chi Chi |

Phan Thị Thu Hiền là đối tượng truy nã dưới "vỏ bọc" chủ cơ sở kinh doanh đồ gỗ.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao và Công an phường Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) bắt giữ đối tượng Phan Thị Thu Hiền (sinh năm 1957), quê ở xã Phú Lộc, thành phố Huế; trú tại phường Thanh Khê sau hơn 12 năm lẩn trốn quyết định truy nã của cơ quan Công an.

Bắt giữ cụ bà Phan Thị Thu Hiền- Ảnh 1.

Phan Thị Thu Hiền khi bị bắt. Ảnh: CA Đà Nẵng

Được biết, vào cuối năm 2012, Hiền đã trộm cắp 100 triệu đồng của hành khách trên xe ô tô (không rõ biển kiểm soát) đi từ Ngã ba Huế (Đà Nẵng) đến đoạn đường thuộc xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ). Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành (cũ) tiến hành làm việc và cho tại ngoại, lợi dụng cơ hội này, Hiền đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bắt giữ cụ bà Phan Thị Thu Hiền- Ảnh 2.

Chân dung Phan Thị Thu Hiền. Ảnh: CA Đà Nẵng

Ngày 8/4/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành ra quyết định truy nã toàn quốc, loại “nguy hiểm” đối với Hiền. Sau thời gian áp dụng các biện pháp xác minh, truy xét, đến 17 giờ ngày 31/10/2025, cơ quan Công an đã bắt được Phan Thị Thu Hiền khi đối tượng đang ở tại căn nhà thuê trên đường Kỳ Đồng, phường Thanh Khê khi đối tượng đang trong “vỏ bọc” là chủ cơ sở kinh doanh, buôn bán đồ gỗ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng điều tra làm rõ.

Tạm giữ hình sự Lê Đức Hạnh sinh năm 1993
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

truy nã

bắt giữ

truy nã đặc biệt

công an đà nẵng

đối tượng truy nã

đối tượng truy nã nguy hiểm

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại