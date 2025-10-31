Truy tố ‘dược sĩ’ Lê Thị Duy 41 tuổi

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 tỉnh Hà Tĩnh mới đây đã ban hành cáo trạng truy tố Lê Thị Duy (SN 1984, trú tại phường Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh trước đây) về tội “Vi phạm quy định về bán thuốc” theo khoản 1 Điều 315 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, báo Công Lý đưa tin.

Theo kết quả điều tra, Lê Thị Duy được cấp phép kinh doanh thực phẩm chức năng và mở cửa hàng tại địa phương, tuy nhiên bị can không có giấy chứng nhận đủ điều kiện bán thuốc chữa bệnh. Mặc dù vậy, Duy vẫn tự ý tư vấn, kê thuốc và bán thuốc cho người dân như một cơ sở hành nghề y tế hợp pháp.

Cơ quan chức năng kiểm tra quầy thuốc nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Vào khoảng 7h30 ngày 11/4, bà Lê Thị X. (SN 1960, trú phường Vũng Áng) đến cửa hàng của Duy để mua thuốc điều trị các triệu chứng cảm cúm như ho, sổ mũi, cảm lạnh. Duy đã tự ý lựa chọn và bán cho bà X. nhiều loại thuốc gồm: Alpha chymotrypsin, Amoxicillin, Terpin Codein, Loratadin và Paracetamol, đồng thời hướng dẫn sử dụng trong 2,5 ngày. Đáng chú ý, bị can còn trực tiếp đưa cho bà X. uống 9 viên thuốc ngay tại cửa hàng.

Chỉ ít phút sau khi uống thuốc, bà X. xuất hiện biểu hiện dị ứng nghiêm trọng: ngứa rát, nổi đỏ, khó thở, buồn nôn và nhanh chóng mất ý thức. Dù được những người xung quanh phát hiện, bà X. đã tử vong ngay tại chỗ.

Sự việc gây xôn xao dư luận địa phương và ngay sau đó quầy kinh doanh của bị can đã đóng cửa.

Báo Dân Trí dẫn thông tin từ cơ quan chức năng xác định hành vi của Lê Thị Duy đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động dược, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của công dân. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án và bị can, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát để truy tố theo quy định.