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Bắt giữ chỉ huy quân đội Ukraine vì tội hành quyết dân thường

Hoàng Vân
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Giới chức Ukraine xác nhận, một cựu chỉ huy lữ đoàn đã bị bắt giữ, với cáo buộc ra lệnh cho binh lính bắt cóc và giết hại dân thường.

Stanislav Luchanov, chỉ huy Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 155 thuộc quân đội Ukraine.

Stanislav Luchanov - chỉ huy Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 155 của Ukraine, người trước đây cũng từng phục vụ trong trung đoàn "Skala" khét tiếng, đã bị bắt giữ tại Kiev hôm 13/7.

Các nhà điều tra cáo buộc ông Luchanov tổ chức vụ bắt cóc. 9 quân nhân khác cũng đã bị bắt giữ trước đó trong vụ án này.

Vụ việc xoay quanh một tranh chấp cá nhân bắt nguồn từ làng Kalinovka thuộc vùng Kiev, giữa 2 anh em Maksim và Roman Moseychuk với vợ của Luchanov, người đã phàn nàn hai người đàn ông này lái xe máy và bật nhạc quá lớn.

Sau khi người phụ nữ đối chất với họ, hai anh em được cho là đã xúc phạm cô. Người phụ nữ được cho là đã kể lại sự vụ với Luchanov và yêu cầu hai người đàn ông phải xin lỗi.

Khi họ từ chối, ông Luchanov được cho là đã ra lệnh cho một số binh lính dưới quyền mình "trừng phạt" họ.

Vào rạng sáng 28/6, một nhóm người có vũ trang đã đột nhập vào nhà của hai anh em, bắt cóc họ và đưa đến một vùng khác.

Thi thể của họ sau đó được tìm thấy chôn trong một khu rừng ở vùng Poltava, với nhiều vết đạn.

Luchanov và các nghi phạm khác hiện đang bị điều tra về tội giam giữ trái phép, giết người có chủ đích đối với hai thường dân và có thể phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội.

Vị chỉ huy này cũng được cho là đã bị buộc tội đào ngũ vì bỏ rơi đơn vị của mình sau khi vụ việc được công khai.

Vụ bê bối này cũng thu hút sự chú ý trở lại đến quá khứ phục vụ của Luchanov trong Trung đoàn xung kích độc lập số 425 “Skala”, chính trung đoàn này cũng từng là tâm điểm của một vụ bê bối lạm dụng lớn.

Tờ Strana của Ukraine đưa tin, các nhà điều tra hiện cũng đang xem xét các vụ mất tích bí ẩn của nhiều binh sĩ thuộc Lữ đoàn 155 của Luchanov.

Các nguồn tin của tờ báo này nhận định, những binh sĩ không còn được lòng chỉ huy có thể đã bị giết và được ghi nhận là thương vong trong chiến đấu.

Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực ngày càng trầm trọng, tình trạng đào ngũ hàng loạt và sự phẫn nộ ngày càng tăng của người dân về việc cưỡng bức nhập ngũ.

Truyền thông Ukraine đã nhiều lần đưa tin về các cuộc truy quét bạo lực, những trường hợp tử vong tại trung tâm tuyển quân và nhiều vụ lạm dụng trong đơn vị quân đội.

Trong khi đó, Nga cáo buộc Ukraine dựa vào sự cưỡng ép để bù đắp những tổn thất trên chiến trường và hy sinh chính người dân của mình để tiếp tục chiến đấu vì lợi ích của các nước phương Tây.

Theo RT
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