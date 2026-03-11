Bắt giữ Bùi Đức Văn SN 2004

Công an TP Hà Nội ngày 11/3 cho biết, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản lúc nửa đêm tại phường Hà Đông.

Theo đó, khoảng 0h38’ ngày 07/3/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra vụ trộm cắp tài sản tại khu vực số 16 Lê Trọng Tấn, phường Hà Đông. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội triển khai Tổ công tác đến hiện trường để xác minh, làm rõ.

Đối tượng Văn bị bắt giữ - Ảnh: Công an Hà Nội

Tại hiện trường, Tổ công tác đã phối hợp với quần chúng nhân dân khống chế, bắt giữ 01 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ gồm 01 điện thoại di động và 01 đồng hồ. Danh tính đối tượng được xác định là Bùi Đức Văn (SN 2004; thường trú tại xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình).

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Hà Đông để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.