Huỳnh Lê Thanh Hằng là đối tượng đang bị truy nã về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 21/8/2026 cho biết, Công an xã Đại Phước (thành phố Đồng Nai) vừa bàn giao đối tượng truy nã Huỳnh Lê Thanh Hằng (33 tuổi, ngụ tại phường Bình Tiên, thành phố Hồ Chí Minh) cho Phòng Cảnh sát thi hành án và Hỗ trợ tư pháp, Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, rạng sáng ngày 11/8/2026, qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, Công an xã Đại Phước phối hợp với Phòng Cảnh sát thi hành án và Hỗ trợ tư pháp Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ Huỳnh Lê Thanh Hằng, đang có mặt tại ấp Phước Lý, xã Đại Phước. Huỳnh Lê Thanh Hằng là đối tượng đang bị truy nã về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Huỳnh Lê Thanh Hằng tại thời điểm bị bắt giữ - Ảnh: Công an Đồng Nai

Sau khi bắt giữ, Công an xã Đại Phước đã hoàn tất thủ tục và bàn giao đối tượng để Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả trên thể hiện tinh thần chủ động trong công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý đối tượng truy nã, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.