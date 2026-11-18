Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam quản trị viên fanpage "Cấm xóa bài" về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 18/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam Đàm Hải Hoàng (SN 1991, trú tại số 89/33 Trần Phú, phường Gia Viên, TP Hải Phòng) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Đàm Hải Hoàng tại cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra xác định, từ 2/2025, Đàm Hải Hoàng sử dụng 1 điện thoại di động lập và sử dụng 10 tài khoản Facebook cá nhân, liên kết quản trị 25 Fanpage như “ Cấm Xoá Bài ”, “Thằng Rách Việc”...

Hoàng sử dụng nhiều tài khoản, Fanpage khác nhau nhằm che giấu danh tính, đăng tải thông tin, hình ảnh có nội dung tiêu cực, bôi nhọ hoặc có dấu hiệu sai sự thật để thu hút lượt xem, bình luận, tăng tương tác.

Lợi dụng tâm lý lo sợ của người bị đăng bài, Hoàng yêu cầu chuyển tiền, gỡ bài nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định, khoảng 30 cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh tại Hải Phòng bị Hoàng đăng tải thông tin, hình ảnh gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, tinh thần, cuộc sống và hoạt động kinh doanh.

Một số cá nhân đã chuyển tiền cho Hoàng hoặc chuyển qua tài khoản của người khác theo yêu cầu của Hoàng, liên quan đến việc đăng bài, gỡ bài, quảng cáo và các khoản chi phí khác, tổng số tiền bước đầu xác định khoảng trên 100 triệu đồng.

Sau khi Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ việc, đến nay đã có nhiều người bị hại, người có liên quan đến Cơ quan Công an trình báo, gửi đơn tố giác.

Trong đó có chủ các cơ sở kinh doanh ăn uống, dịch vụ bị đăng tải thông tin sai sự thật về hoạt động kinh doanh; có những cá nhân bị đăng tải trái phép hình ảnh đời tư, hình ảnh bị cắt ghép kèm lời lẽ xúc phạm, làm nhục, khiến bản thân và gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng về danh dự, uy tín, tinh thần và cuộc sống.

Nhiều bài đăng thu hút hàng trăm lượt tương tác, bình luận mang tính giễu cợt, miệt thị, làm cho thông tin lan truyền rộng trên mạng xã hội.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ toàn bộ số tiền Hoàng đã nhận, xác định đầy đủ các bị hại.

Đồng thời, Cơ quan điều tra làm rõ vai trò của những người cho Hoàng sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền; xem xét dấu hiệu của các hành vi vi phạm pháp luật khác để xử lý nghiêm.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến các tài khoản, Fanpage, hội nhóm nêu trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng (Thượng tá Hoàng Kim Thái - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, số điện thoại 0904.127.567; địa chỉ: số 10 đường Đà Nẵng, phường Gia Viên, TP Hải Phòng) để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết theo quy định.