Ra lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của TikToker Nguyễn Thị Bích Phượng

Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố, bắt tạm giam TikToker Nguyễn Thị Bích Phượng do sử dụng 5 tài khoản MXH đăng thông tin sai sự thật.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Bích Phượng (SN 1987, trú số 37 Chu Mạnh Trinh, Tổ 6, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Phượng làm việc với Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Gia Lai).

Trước đó, từ nguồn tin tố giác tội phạm, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan.

Qua điều tra xác định, Nguyễn Thị Bích Phượng đã tạo lập, quản lý và sử dụng 05 tài khoản mạng xã hội gồm TikTok "Phượng Nguyễn", "Ba La Mật", "Như Lai (Maitreya-Di Lac)", "Phượng Nguyễn Korean" và Facebook "Phượng Nguyễn".

Trên các tài khoản này, Phượng đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung sai sự thật, tiêu cực, công kích chính quyền, lực lượng Công an, một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Gia Lai; sử dụng nhiều ngôn từ miệt thị, quy chụp, kích động.

Một số video, hình ảnh do Phượng đăng tải có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (Ảnh: Công an Gia Lai).

Đáng chú ý, trong các bài viết, video được đăng tải, Phượng sử dụng hình ảnh, hoạt động của tổ chức, cá nhân, cơ quan chức năng gắn với một số vụ án, vụ việc phức tạp để suy diễn, quy kết trách nhiệm, thu hút sự chú ý và tạo dư luận tiêu cực.

Theo cơ quan điều tra, các nội dung trên sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm, chia sẻ trên mạng xã hội; một số đối tượng lợi dụng, sử dụng để xuyên tạc thông tin, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gây bức xúc trong dư luận và tác động nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Bích Phượng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến vụ án. Đồng thời tiến hành triệu tập 11 người có liên quan để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Thượng tá Phạm Hồng Vinh, Phó Thủ tưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh khuyến cáo, người dân khi tham gia mạng xã hội cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; chủ động kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ.

Người sử dụng mạng xã hội không đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng hoặc nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời không sử dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, lợi ích của Nhà nước và an ninh, trật tự.

Trường hợp phát hiện thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần thận trọng, không tiếp tục chia sẻ, phát tán và có thể thông báo cho cơ quan chức năng để được tiếp nhận, xử lý theo quy định. Các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, tùy tính chất, mức độ, hậu quả và các tình tiết liên quan, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Gia Lai



