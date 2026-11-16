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Bắt giám đốc doanh nghiệp khai thác trái phép 638.000m³ đất

Thành Vinh
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Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc một doanh nghiệp ở Hà Tĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 16/11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phi Thanh (SN 1973, trú tại xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây dựng 5-3, về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự.

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Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố Nguyễn Phi Thanh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo kết quả điều tra, Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây dựng 5-3 được cấp phép khai thác đất san lấp tại mỏ đồi Lâm Sơn (xã Toàn Lưu) nhưng đã tổ chức khai thác khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định trong giấy phép. Nguyễn Phi Thanh trực tiếp tổ chức, chỉ đạo khai thác, bán đất cho nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Với những vi phạm trên công ty này đã 2 lần bị các cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính và được yêu cầu không khai thác khi chưa hoàn thành các thủ tục liên quan. Tuy nhiên, Nguyễn Phi Thanh vẫn tiếp tục chỉ đạo khai thác trái phép.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định khối lượng khoáng sản khai thác trái phép của đơn vị này là 638.000 m³, trị giá hơn 29,5 tỷ đồng.

Hiện, vụ án hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tags

tỉnh Hà Tĩnh

khai thác trái phép

công an tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Phi Thanh

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