Ngày 25/5, tờ Carscoops đăng tải bộ ảnh chụp VinFast VF 9 tại châu Âu. Xe được ngụy trang kín nhưng để lộ ra nhiều chi tiết lạ, không giống với phiên bản mà hãng xe Việt trưng bày tại các triển lãm quốc tế.

Cụ thể, cụm đèn trước giống VF 8 với kiểu tách riêng đèn pha và đèn định vị ban ngày. Phía sau, dải đèn hậu mỏng và nối liền hai bên đã biến mất, thay vào đó là cặp đèn hậu nhỏ và tiếp tục có hình dáng tương tự đèn hậu VF 8. Cuối cùng, cản trước và cản sau cũng được cho là lấy từ "đàn em" VF 8.

VinFast VF 9 chạy thử tại châu Âu. Ảnh: Carscoops.

Hình dáng tổng thể là chi tiết có thể khẳng định đây chính là VinFast VF 9 với kích thước đồ sộ và cột C đặc trưng. Xe thử nghiệm dùng bộ mâm màu đen, không phải loại nguyên bản. Trong khi đó, phần hốc bánh sau để hở ra một khoảng rất lớn.



Sẽ có người nhầm tưởng rằng VinFast điều chỉnh thiết kế của VF 9 để phù hợp hơn với thị trường châu Âu, nhưng tờ Carscoops không cho là như vậy. Mẫu xe này chỉ đơn giản được sử dụng để thử nghiệm khung gầm chứ không phải phiên bản thương mại bán ra thị trường.

VinFast cho chạy thử nghiệm VF 9 chỉ sau vài tuần thời điểm công bố chi tiết giá bán của VF 8 và VF 9 tại Pháp, Đức và Hà Lan. Cả hai mẫu xe này đều có thể đặt hàng với tùy chọn pin 82-87,7 kWh đối với VF 8 và 92-123 kWh đối với VF 9.

VF 8 và VF 9 là hai mẫu ô tô điện VinFast đầu tiên được bán trên thị trường quốc tế. Trong đó, VF 8 thuộc phân khúc SUV cỡ D, thấp hơn so với VF 9 là SUV cỡ E. Nếu so sánh về phân khúc thì VF 8 có thể so với Mercedes-Benz GLC còn VF 9 so với GLE.

Cả hai mẫu SUV đều sở hữu những trang bị hiện đại như đèn "full" LED, màn hình 15,4 inch bên trong xe, cửa sổ trời toàn cảnh, cùng các tính năng công nghệ thông minh trong gói ADAS và Smart Services. Động cơ điện có công suất 402 mã lực, mô-men xoắn 640 Nm cùng hệ dẫn động bốn bánh. Hai phiên bản VF 8 cho tầm di chuyển khoảng 460 km và 510 km sau một lần sạc. Pin của hai phiên bản VF 9 cho quãng đường khoảng 485 km và 680 km sau một lần sạc.

