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Bắt gặp nữ diễn viên đóng phim 1.100 tỷ làm tài xế xe buýt, diện mạo giờ đố ai nhận ra nổi

VY ANH
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Nữ diễn viên này cho biết cô đã đi lái xe buýt được 2 năm.

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Đội Bóng Thiếu Lâm của "vua hài" Châu Tinh Trì ra mắt vào năm 2001, có kinh phí sản xuất 10 triệu USD (hơn 256 tỷ đồng), đạt doanh thu phòng vé 42,7 triệu USD (hơn 1.100 tỷ đồng). Đây là tác phẩm điện ảnh hài - võ thuật kinh điển của showbiz Hoa ngữ. Đã 25 năm trôi qua, hàng loạt nhân vật và câu thoại trong phim vẫn in sâu trong ký ức khán giả.

Đặc biệt, câu nói "A Mai (Triệu Vy đóng) chết rồi!" của bà chủ tiệm bánh bao Điềm Tại Tâm được xem là một trong những phân cảnh kinh điển của tác phẩm. Người thể hiện phân đoạn này là nữ diễn viên Từ Mỹ Na. Vai diễn bà chủ tiệm bánh bao có tính cách nóng nảy, đanh đá và thường xuyên chửi mắng A Tinh - nhân vật do Châu Tinh Trì đóng - của Từ Mỹ Na gây ấn tượng mạnh với khán giả. Thế nhưng, sau khi Đội Bóng Thiếu Lâm gặt hái thành công lớn còn bản thân viral khắp nơi với vai phụ chủ tiệm bánh bao, Từ Mỹ Na lại đột ngột biến mất khỏi showbiz.

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Từ Mỹ Na gây ấn tượng mạnh với vai diễn bà chủ tiệm bánh bao đanh đá, chanh chua Điềm Tại Tâm trong bộ phim Đội Bóng Thiếu Lâm. Ảnh: Sina.

Đến mới đây, "team qua đường" đã bắt gặp Từ Mỹ Na mặc đồng phục tài xế xe buýt ngồi ở chỗ làm. So với trước đây, diện mạo của nữ diễn viên đã hoàn toàn thay đổi, trông già đi rất nhiều. Nếu không phải "mọt phim Châu Tinh Trì", có lẽ chẳng người bình thường nào có thể nhận ra Từ Mỹ Na. Chia sẻ với tờ On, Từ Mỹ Na xác nhận cô đã làm tài xế lái xe buýt được 2 năm. Về khả năng trở lại màn ảnh trong tương lai, Từ Mỹ Na cho biết mọi chuyện vẫn phải tùy duyên. Nếu sau này có cơ hội, cô vẫn sẵn lòng tiếp tục đóng phim. Còn hiện tại điều Từ Mỹ Na coi trọng nhất là hoàn thành tốt công việc tài xế xe buýt.

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Từ Mỹ Na hiện làm tài xế lái xe buýt. Ngoại hình của nữ diễn viên đổi khác, khiến mọi người khó nhận ra. Ảnh: Sohu.

Từ Mỹ Na sinh năm 1963, mong muốn trở thành diễn viên từ khi còn nhỏ. Sau khi trưởng thành, cô bước chân vào showbiz. Từ Mỹ Na được biết đến sau khi tham gia Chị Em Gái Tung Hoành Bắc Kinh - tác phẩm có sự tham gia của Triệu Vy thời kỳ đầu sự nghiệp. Sau đó, Từ Mỹ Na quyết định một mình đến Hong Kong (Trung Quốc) phát triển sự nghiệp với hy vọng một ngày nào đó được đạo diễn hoặc các nhà tuyển chọn diễn viên phát hiện.

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Từ Mỹ Na từng đóng chung phim với Triệu Vy. Ảnh: HK01.

Cô từng bỏ lỡ buổi tuyển diễn viên cho Vua Hài Kịch (1999) của Châu Tinh Trì vì vướng công việc. Vài năm sau, khi biết Đội Bóng Thiếu Lâm tuyển diễn viên, dù những người xung quanh không mấy ủng hộ, cô vẫn quyết định đi thử vai. Sau 3 lần casting, Từ Mỹ Na cuối cùng cũng có được cơ hội góp mặt trong bộ phim đình đám của Châu Tinh Trì.

Nói về khoảng thời gian hợp tác với Tinh Gia, Từ Mỹ Na từng chia sẻ một câu chuyện hậu trường thú vị. Theo nữ diễn viên, Châu Tinh Trì rất giỏi phát hiện ưu điểm và khuyết điểm của diễn viên, đồng thời có thể nhanh chóng nhìn ra suy nghĩ của họ.

Khi quay những cảnh cãi vã trong Đội Bóng Thiếu Lâm, Từ Mỹ Na cần thực sự nhập tâm vào trạng thái tức giận. Vì vậy, Châu Tinh Trì cố tình khích bác, nói chuyện không kiêng dè để kích thích cảm xúc của cô. Ông trực tiếp chê bai Từ Mỹ Na diễn xuất quá qua loa, đồng thời yêu cầu nữ diễn viên phải nghiêm túc hơn, nhập tâm vào nhân vật và phát âm lời thoại rõ ràng.

Từ Mỹ Na cho biết những lời nói như "đám vào tai" đó của Tinh Gia quả nhiên đã khiến cô nổi giận thật sự. Cảm xúc nhanh chóng được đẩy lên cao, giúp cô nhập vai và hoàn thành cảnh quay một cách thuận lợi. Do đó, Từ Mỹ Na rất biết ơn Châu Tinh Trì - người đã khiến diễn viên đóng vai phụ như cô cũng tỏa sáng rực rỡ, tạo được dấu ấn khó quên trong lòng khán giả.

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Từ Mỹ Na xem Châu Tinh Trì là ân nhân trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Ảnh: HK01.

Nguồn: Sina, HK01

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Tags

Đội bóng Thiếu Lâm

Châu Tinh Trì

Triệu Vy

diễn viên

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