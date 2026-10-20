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Bắt gặp Lê Giang Patrik và MC Hoàng Oanh bên ngoài sân vận động

Tiên Tiên
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Khoảnh khắc sau trận đấu của thủ môn Lê Giang Patrik và bạn gái.

Tối ngày 19/10, CLB Công an TPHCM có trận đấu tiếp đón Thể công Viettel trong khuôn khổ vòng 4 V.League. Bước ngoặt đến ở phút 68 khi tiền đạo Olaha Mạnh Đức chớp thời cơ dứt điểm cận thành, ghi bàn thắng duy nhất mang về trọn vẹn 3 điểm cho CA TP.HCM. Trong suốt 90 phút thi đấu, thủ môn Patrik Lê Giang thi đấu chắc chắn, góp công lớn giúp đội nhà giữ sạch lưới và bảo toàn chiến thắng 1-0.

Ngay sau trận đấu, MC Hoàng Oanh đã ra khu vực bên ngoài sân vận động để đón và chúc mừng bạn trai. Nữ MC gây ấn tượng bởi sự thân thiện khi cởi mở giao lưu, nhận lời chúc mừng dịp 20/10 từ một fan nhí và vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm cùng người hâm mộ.

- Ảnh 1.

Patrik vui vẻ chụp ảnh cùng fan hâm mộ (Ảnh: Lê Hoài Chúc)

- Ảnh 2.

MC Hoàng Oanh vui vẻ giao lưu với fan nhí (Ảnh: Lê Hoài Chúc)

Mối tình giữa nữ MC xinh đẹp và chàng thủ môn Việt kiều hiện nhận được sự quan tâm và ủng hộ lớn từ công chúng. Trước khi chính thức công khai tình cảm vào cuối tháng 8/2026 sau chức vô địch ASEAN Cup của Đội tuyển Việt Nam, cả hai đã trải qua hơn một năm gắn bó kín tiếng. Trong suốt khoảng thời gian đó, cặp đôi từng nhiều lần lộ dấu hiệu hẹn hò như cùng đi du lịch Slovakia – quê nhà của Patrik Lê Giang, tham dự tiệc cưới của bạn bè hay chia sẻ những hình ảnh giấu mặt nửa kia trên mạng xã hội.

- Ảnh 3.

Lê Giang Patrik công khai Hoàng Oanh sau chức vô địch ASEAN Cup của tuyển Việt Nam (Ảnh: Cu Đồng)

Vũ Ngọc Hoàng Oanh (sinh năm 1990) từng đoạt giải Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012, Én Bạc 2013 và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim điện ảnh ăn khách. Sau biến cố đổ vỡ hôn nhân vào năm 2022, cô trở lại làm mẹ đơn thân, cân bằng cuộc sống và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Trong khi đó, Patrik Lê Giang (sinh năm 1992) là thủ môn mang hai dòng máu Việt - Slovakia. Trưởng thành từ lò đào tạo châu Âu, anh trở về Việt Nam thi đấu tại V.League từ năm 2023, dần khẳng định vị thế thủ môn hàng đầu trong màu áo CA TP.HCM cũng như Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

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Tags

patrik lê giang

Hoàng Oanh

Công an TPHCM

V.League

thể công viettel

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