Bắt gặp Hoa hậu Việt và thiếu gia che chắn kín bưng, cùng nhau đi chợ quê

Cặp đôi này dù che chắn kỹ nhưng vẫn dễ dàng nhận ra giữa đám đông.

Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương là một trong những cặp đôi vừa gia nhập hội "cẩu lương" Vbiz gần đây nhưng lại nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng. Không quá giữ kín như lúc hẹn hò, Đỗ Thị Hà thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc bên chồng doanh nhân. Mới đây, hình ảnh Đỗ Thị Hà xuất hiện bên ông xã trong một khu chợ quê bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Trong hình ảnh được "team qua đường" bắt gặp, Đỗ Thị Hà diện trang phục khá giản dị với áo phông trắng, chân váy ngắn màu đen và đeo khẩu trang kín mít. Ông xã của nàng hậu cũng lựa chọn trang phục đơn giản với áo sơ mi trắng, quần tây và che chắn cẩn thận. Cả hai cùng nhau đi giữa khu chợ, tạo cảm giác khá đời thường, khác hẳn hình ảnh chỉn chu khi xuất hiện tại các sự kiện..

Khoảnh khắc này cũng phần nào cho thấy cuộc sống của nàng hậu sau khi kết hôn không có quá nhiều thay đổi. Từ một người đẹp thường xuyên xuất hiện trên sàn diễn, sự kiện và các hoạt động giải trí, Đỗ Thị Hà hiện ưu tiên cuộc sống riêng, dành thời gian cho gia đình và những kế hoạch mới.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương bị bắt gặp cùng nhau đi chợ ở quê

Nam doanh nhân nhiều lần bị "tóm dính" đồng hàng cùng vợ trong các công việc nội trợ

Hoa hậu Đỗ Thị Hà thoải mái chia sẻ hình ảnh bên chồng

Cuộc sống hôn nhân Đỗ Thị Hà và chồng

Đỗ Thị Hà từng là một trong những nàng hậu có hành trình hoạt động khá nổi bật sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Người đẹp gốc Thanh Hóa đại diện Việt Nam tại Miss World 2021 và dừng chân ở vị trí Top 13 chung cuộc. Trong thời gian đương nhiệm, cô liên tục xuất hiện tại các sự kiện, sàn diễn thời trang với vai trò first face, vedette, đồng thời nhận nhiều lời mời quảng cáo và trở thành gương mặt quen thuộc tại các chương trình giải trí.

Bận rộn với lịch trình showbiz nhưng Đỗ Thị Hà vẫn không bỏ bê việc học. Nàng hậu tốt nghiệp ngành Luật Kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, sau đó tiếp tục có những bước phát triển riêng trong công việc kinh doanh. Sau khi kết hôn, cuộc sống của Đỗ Thị Hà có nhiều thay đổi. Ông xã cô là Viết Vương, xuất thân trong một gia đình có nền tảng kinh tế vững chắc và hiện đảm nhận vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, làm đường cao tốc. Dù khá kín tiếng và không thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, anh vẫn công khai đồng hành cùng Đỗ Thị Hà trong những dịp quan trọng.

Đám cưới của cặp đôi từng là sự kiện thu hút sự chú ý của công chúng

Trước những thắc mắc về việc hạn chế chia sẻ hình ảnh ông xã, Đỗ Thị Hà từng thẳng thắn giải thích: "Dạ mình có giấu đâu ạ, mình mà giấu thì sao đám cưới cả 2 xuất hiện công khai vậy được ạ. Chỉ là công việc của anh không liên quan đến mạng xã hội, anh cũng không dùng mạng xã hội nhiều nên đôi khi xuất hiện cũng không nhiều thôi ạ, mình xuất hiện là đủ rồi ạ".

Sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân, Đỗ Thị Hà cũng có những điều chỉnh trong công việc. Nàng hậu quyết định tạm ngừng vai trò tại thẩm mỹ viện và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình cũng như những kế hoạch mới. Cô nhìn nhận đây không phải là sự kết thúc mà đơn giản là một bước chuyển trong hành trình của mình.

Đỗ Thị Hà chia sẻ: "Có những giai đoạn trong cuộc đời mình bước đi nhanh, có giai đoạn mình chậm lại, không phải kết thúc mà để chuyển sang một hành trình khác. Sau khi kết hôn, mình nhận ra điều quan trọng không phải là tiếp tục làm tốt những điều đã quen mà là ưu tiên cho những điều mới, trách nhiệm mới và tương lai chung. Mình biết ơn chặng đường qua như một hành trình rất đẹp trong sự nghiệp nhưng ở thời điểm này mình khép lại vai trò cũ một cách nhẹ nhàng, văn minh và tôn trọng để toàn tâm vun vén cho hành trình mới, đồng hành, xây dựng và phát triển chung. Hành trình phía trước có lẽ không ồn ào nhưng là hành trình mình muốn đi".

Đỗ Thị Hà lui về hậu trường, nghỉ việc tại cơ sở kinh doanh

Thỉnh thoảng, cô sẽ xuất hiện ở vài sự kiện giải trí

Ảnh: FBNV