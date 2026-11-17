Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị quyết định khởi tố, bắt tạm giam P.Q.H về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa khởi tố vụ án hình sự về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, quy định tại khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam P.Q.H (SN 1965, trú xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi bị cáo buộc xâm hại tình dục cháu T.Y.H (SN 2021).

Các quyết định, lệnh tố tụng của cơ quan công an được Viện KSND tỉnh Quảng Trị phê chuẩn.

Cán bộ cơ quan điều tra và đại diện viện kiểm sát thi hành quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam với P.Q H. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Cơ quan công an cho rằng, vụ án kể trên gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ trẻ em bị xâm hại tình dục, nhất là trẻ ở độ tuổi còn quá nhỏ, chưa có đầy đủ nhận thức và kỹ năng để nhận biết, phòng tránh cũng như tự bảo vệ mình trước những hành vi xâm hại.

Cơ quan công an đề nghị mỗi gia đình cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong quản lý, chăm sóc và giáo dục con em; chủ động trang bị cho trẻ những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận biết nguy cơ, phòng tránh và kịp thời tìm kiếm sự trợ giúp khi có dấu hiệu bị xâm hại. Các cơ quan, tổ chức, nhà trường và cộng đồng cần tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục, giám sát và bảo vệ trẻ em.

Khi phát hiện hoặc có căn cứ nghi ngờ trẻ em bị xâm hại , người dân cần bình tĩnh, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời bảo vệ an toàn cho trẻ, tránh việc lan truyền thông tin, hình ảnh hoặc những nội dung có thể ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm và tâm lý của trẻ.