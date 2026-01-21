Người dân vẫy cờ Greenland trong cuộc biểu tình phản đối đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nuuk, Greenland, ngày 17/1/2026 (Ảnh: Reuters)

Trong nhiều năm qua, Nga được cho là theo đuổi chiến lược làm suy yếu sự đoàn kết giữa Mỹ và châu Âu, coi đây là cách giảm sức mạnh của các đối thủ phương Tây. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai gây sức ép với các đồng minh châu Âu liên quan đến Greenland đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ rạn nứt trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Một số ý kiến tại châu Âu cho rằng căng thẳng này có thể mang lại lợi thế cho Nga, đặc biệt trong bối cảnh NATO đang đối mặt với những thách thức lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas nhận định Trung Quốc và Nga có thể hưởng lợi từ những bất đồng nội bộ giữa các đồng minh phương Tây.

Truyền thông Nga thời gian qua cũng dành nhiều sự chú ý đến các động thái của Mỹ liên quan đến Greenland, trong đó một số bình luận cho rằng căng thẳng Mỹ - châu Âu có thể làm suy yếu vai trò của NATO. Tuy nhiên, giới chức Nga tỏ ra thận trọng hơn trong phản ứng chính thức.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng các tuyên bố của Tổng thống Trump về Greenland không phù hợp với các chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Phát biểu này cho thấy Moscow vẫn giữ khoảng cách nhất định trước những diễn biến mới trong quan hệ giữa Mỹ và châu Âu.

Các chuyên gia nhận định, nếu Mỹ kiểm soát Greenland, điều này có thể làm thay đổi cán cân chiến lược tại khu vực Bắc Cực, nơi Nga đang duy trì ảnh hưởng lớn. Đây được xem là một trong những yếu tố khiến Moscow không hoàn toàn ủng hộ các bước đi cứng rắn của Washington.

Ngoài ra, Nga cũng đang đối mặt với nhiều thách thức khác trên trường quốc tế. Một số đồng minh truyền thống của Moscow tại Trung Đông và Mỹ Latinh thời gian gần đây chịu sức ép lớn từ Mỹ và các đối tác, khiến mạng lưới quan hệ của Nga bị thu hẹp.

Giới quan sát cho rằng dù bất đồng giữa Mỹ và châu Âu có thể mang lại lợi thế ngắn hạn cho Nga, nhưng những thay đổi khó lường trong chính sách đối ngoại của Washington cũng khiến Moscow phải dè chừng. Một môi trường quốc tế thiếu ổn định và khó dự đoán có thể tạo ra nhiều rủi ro hơn là cơ hội đối với Nga trong dài hạn.