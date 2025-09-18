Công an phường Hà Đông (TP Hà Nội) tối 17/9 cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã Trịnh Minh Trường (SN 1987, hộ khẩu thường trú tại xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Theo hồ sơ, ngày 9/12/2024, Trường bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau khi bị khởi tố, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 10/4/2025, Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định truy nã Trường.

Đối tượng Trịnh Minh Trường - Ảnh: CA Hà Nội

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hà Đông phát hiện Trường đang làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Ngày 11/9/2025, tổ công tác của Công an phường đã tổ chức bắt giữ thành công đối tượng.

Hiện Công an phường Hà Đông đã hoàn tất thủ tục, bàn giao Trịnh Minh Trường cho Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.