Bật điều hòa nên chỉnh gió to hay gió nhỏ? Nhà sản xuất đưa đáp án

Những ngày nắng nóng, không ít gia đình có thói quen vừa bật điều hòa là lập tức tăng quạt gió lên mức cao nhất với suy nghĩ phòng sẽ mát nhanh hơn. Ở chiều ngược lại, cũng có người lại để gió nhỏ vì sợ lạnh buốt, sợ khô người hoặc lo tốn điện. Thực tế, đáp án không nằm ở việc cố định “gió to” hay “gió nhỏ” trong suốt cả buổi, mà ở cách chỉnh phù hợp theo từng thời điểm sử dụng.

Ảnh minh họa

Gió to lúc đầu để làm mát nhanh, nhưng không phải lựa chọn nên giữ cả buổi

Panasonic Việt Nam cho biết tốc độ quạt ảnh hưởng trực tiếp tới cảm giác làm lạnh nhanh hay chậm: quạt thấp cho khả năng làm mát chậm hơn, quạt cao giúp làm mát nhanh hơn, còn chế độ Auto cho phép máy tự điều chỉnh tốc độ quạt theo điều kiện thực tế. Hãng cũng giới thiệu các chế độ làm lạnh nhanh như iAUTO-X hay Powerful, phù hợp khi người dùng vừa bước vào phòng nóng và muốn hạ nhiệt nhanh trong giai đoạn đầu.

Khuyến nghị này khá tương đồng với Bộ Năng lượng Mỹ. Cơ quan này nêu rằng với điều hòa phòng, người dùng nên ưu tiên tốc độ quạt trung bình hoặc cao; riêng trong những ngày độ ẩm quá cao, tốc độ thấp có thể tạo cảm giác dễ chịu hơn và hỗ trợ khử ẩm tốt hơn. Điều đó có nghĩa là nếu phòng đang hầm nóng, đông người hoặc bí khí, để gió mạnh trong thời gian đầu là hợp lý. Nhưng khi nhiệt độ trong phòng đã ổn định, việc giữ gió lớn liên tục chưa chắc là cách dùng dễ chịu nhất.

Ảnh minh họa

Vì sao để gió quá nhỏ chưa chắc tiết kiệm điện, còn để gió quá to lại dễ gây khó chịu?

Một hiểu lầm rất phổ biến là giảm quạt gió xuống thấp sẽ giúp tiết kiệm điện hơn. Tuy nhiên, trên trang tư vấn chính thức của Daikin, hãng cho biết không nên hạ lưu lượng gió chỉ để mong giảm điện năng. Lý do là khi gió quá thấp, điều hòa sẽ mất nhiều thời gian hơn để thu nhiệt trong phòng, làm tăng tải cho máy nén.

Trong khi đó, phần tiêu thụ điện lớn của điều hòa lại chủ yếu nằm ở máy nén chứ không phải ở quạt dàn lạnh. Vì vậy, để Auto thường là lựa chọn hợp lý hơn trong nhiều tình huống: máy có thể đẩy gió mạnh lúc đầu rồi tự giảm về mức phù hợp khi phòng đã đủ mát.

Dĩ nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là cứ để gió thật to suốt nhiều giờ là tốt. Khi nhiệt độ đã hạ về mức mong muốn, gió mạnh thổi liên tục có thể gây ồn hơn và tạo cảm giác lạnh buốt, nhất là khi luồng khí phả thẳng vào giường ngủ, bàn làm việc hay vị trí ngồi lâu.

Ảnh minh họa

Daikin Việt Nam cho biết Night Mode phù hợp cho buổi tối vì giúp giảm tiêu thụ năng lượng và tạo môi trường ngủ yên tĩnh hơn. Panasonic cũng giới thiệu Quiet là chế độ giảm tiếng ồn của động cơ xuống mức thấp, phù hợp khi nghỉ ngơi, học tập hoặc ngủ ban đêm. Chính vì vậy, sau giai đoạn làm mát nhanh, chuyển về gió vừa, gió nhỏ hoặc Auto thường là cách dùng cân bằng hơn giữa hiệu quả và sự dễ chịu.

Để điều hòa chạy hiệu quả, còn phải kết hợp đúng chế độ và giữ luồng gió thông thoáng

Tốc độ gió chỉ là một phần của câu chuyện. Bộ Năng lượng Mỹ lưu ý rằng việc đặt nhiệt độ thấp quá mức cần thiết sẽ không làm phòng mát nhanh hơn như nhiều người tưởng. Cơ quan này cũng khuyên có thể dùng thêm quạt trong phòng để phân tán khí mát đều hơn mà không làm tăng điện năng đáng kể. Nói cách khác, muốn mát hiệu quả, người dùng không nên chỉ chăm chăm tăng quạt gió hoặc hạ sâu nhiệt độ, mà cần phối hợp cả hai yếu tố một cách hợp lý.

Một chi tiết khác rất dễ bị bỏ qua là lưới lọc bẩn. ENERGY STAR cho biết bộ lọc bẩn sẽ làm chậm luồng không khí, khiến hệ thống phải làm việc vất vả hơn để làm mát, từ đó gây lãng phí điện và còn có thể làm thiết bị nhanh xuống cấp. Tổ chức này khuyến nghị kiểm tra lọc gió hằng tháng và tối thiểu thay hoặc vệ sinh theo chu kỳ phù hợp; còn Daikin Việt Nam cũng lưu ý nếu tiếng gió lớn bất thường, người dùng nên thử giảm tốc độ quạt và vệ sinh lưới lọc để cải thiện luồng gió.