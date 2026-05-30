Bật điều hòa 23 độ mãi không mát, người dùng giật mình khi mở máy ra kiểm tra

Giữa những ngày nắng nóng, nhiều gia đình thường hạ nhiệt độ điều hòa xuống thấp để mong phòng mát nhanh hơn. Tuy nhiên, một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây cho thấy, có những lúc vấn đề không nằm ở mức nhiệt cài đặt, mà ở một bộ phận rất dễ bị bỏ quên bên trong máy.

Theo nội dung đoạn video trên mạng xã hội, một gia đình chia sẻ dù bật điều hòa ở mức 23 độ C nhưng căn phòng vẫn không mát như mong đợi. Ban đầu, nhiều người có thể nghĩ đến các nguyên nhân quen thuộc như máy thiếu gas, công suất không phù hợp, thời tiết quá nóng hoặc điều hòa đã cũ.

Thế nhưng, khi phần mặt nạ dàn lạnh được mở ra, nguyên nhân khiến nhiều người giật mình. Tấm lưới lọc bên trong đã phủ kín một lớp bụi dày, chuyển hẳn sang màu đen. Bụi bám đặc đến mức gần như không còn nhìn thấy các khe thoáng trên bề mặt lưới, nơi đáng lẽ không khí phải đi qua trước khi được thổi trở lại căn phòng.

Đây là tình huống không hiếm gặp trong mùa nóng, nhất là ở những gia đình dùng điều hòa liên tục nhưng ít vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị. Lưới lọc nằm ở dàn lạnh, có nhiệm vụ giữ lại bụi, lông thú, phấn hoa và một phần tạp chất trong không khí. Khi bộ phận này bị bít kín, điều hòa vẫn chạy, người dùng vẫn nghe tiếng máy hoạt động, nhưng luồng gió mát thổi ra phòng có thể yếu đi rõ rệt.

Lưới lọc bẩn khiến điều hòa càng chạy càng kém mát

Theo ENERGY STAR, bộ lọc bẩn có thể làm chậm luồng không khí, khiến hệ thống phải làm việc vất vả hơn để sưởi hoặc làm mát, từ đó gây lãng phí năng lượng. Với điều hòa gia đình, điều này đồng nghĩa máy có thể phải chạy lâu hơn để cố đạt mức nhiệt đã cài đặt, trong khi lượng khí mát thực tế đưa ra phòng lại không đủ.

Đó là lý do có những trường hợp người dùng hạ nhiệt độ xuống 23 độ C, thậm chí thấp hơn, nhưng vẫn cảm thấy phòng lâu mát, bí và khó chịu. Càng thấy không mát, nhiều người lại tiếp tục giảm nhiệt độ hoặc bật máy lâu hơn, vô tình khiến thiết bị tiêu tốn nhiều điện hơn.

EVNHANOI cũng từng khuyến cáo, việc không thường xuyên vệ sinh điều hòa là một trong những nguyên nhân gây lãng phí điện năng. Sau một thời gian sử dụng, lưới lọc gió và hốc đẩy gió lạnh có thể bị bẩn, thậm chí rêu mốc, khiến máy hoạt động kém hiệu quả, tốn điện và có hại cho sức khỏe.

Điều này cho thấy, điều hòa không mát không phải lúc nào cũng do hỏng hóc nghiêm trọng. Trước khi nghĩ đến việc máy thiếu gas hay phải thay linh kiện, người dùng nên kiểm tra bộ phận đơn giản nhất nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả làm lạnh: tấm lưới lọc.

Không chỉ tốn điện, bụi bẩn còn ảnh hưởng không khí trong phòng

Vấn đề của lưới lọc bẩn không chỉ là phòng lâu mát hay hóa đơn điện tăng. Khi lớp bụi tích tụ quá dày trong dàn lạnh, mùi khó chịu và các tác nhân gây dị ứng cũng có thể lưu lại lâu hơn trong không gian kín.

Theo Daikin, điều hòa bám bẩn lâu ngày có thể gây mùi khó chịu, ảnh hưởng đến đường hô hấp, làm giảm hiệu quả vận hành và khiến thiết bị tiêu tốn điện năng nhiều hơn. Một số hướng dẫn của hãng cũng lưu ý, bộ lọc bẩn có thể tích tụ bụi, phấn hoa, mạt bụi và các tác nhân gây dị ứng. Khi điều hòa hoạt động, luồng không khí đi qua lớp bụi này rồi tiếp tục quay trở lại căn phòng.

Điều này đặc biệt đáng chú ý trong mùa hè, khi nhiều gia đình có thói quen đóng kín cửa và bật điều hòa trong thời gian dài. Ngoài ra, lưới lọc bẩn cũng có thể liên quan đến hiện tượng điều hòa chảy nước ở dàn lạnh do luồng gió và quá trình trao đổi nhiệt bị ảnh hưởng.

Nên vệ sinh lưới lọc điều hòa bao lâu một lần?

Tần suất vệ sinh lưới lọc phụ thuộc vào mức độ sử dụng, môi trường sống và lượng bụi trong nhà. Tuy nhiên, với các gia đình dùng điều hòa thường xuyên trong mùa nóng, không nên chờ đến khi máy kém mát, có mùi hoặc chảy nước mới kiểm tra.

Daikin Việt Nam khuyến nghị hộ gia đình có thể vệ sinh lưới lọc khoảng 1-2 tháng/lần. Nếu sống gần công trình xây dựng, mặt đường lớn hoặc khu vực nhiều bụi, tần suất này có thể rút xuống khoảng 2-3 tuần/lần. ENERGY STAR cũng khuyến nghị nên kiểm tra bộ lọc hằng tháng trong giai đoạn thiết bị được sử dụng nhiều.

Khi vệ sinh, người dùng cần tắt điều hòa và ngắt nguồn điện trước khi thao tác. Sau đó, mở mặt nạ dàn lạnh, tháo lưới lọc nhẹ nhàng, rửa sạch bụi dưới vòi nước, tránh dùng chất tẩy rửa mạnh hoặc chà xát quá mạnh làm biến dạng lưới. Panasonic Việt Nam cũng hướng dẫn người dùng cần làm sạch bụi, rửa lưới lọc và để khô trước khi lắp lại.