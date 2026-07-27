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Bắt Đàm Lê Mai Linh SN 2002 và nhiều người đàn ông sau khi kiểm tra phòng trọ

Chi Chi
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Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng Đàm Lê Mai Linh, Hoàng Đình Khiên, La Văn Son.

Vào hồi 01 giờ 30 phút ngày 20/7/2026, Công an xã Thanh Trì, TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện và bắt giữ Hoàng Đình Khiên (SN: 2001; Nơi thường trú: Thôn Hòa Bình, xã Thường Tín, TP Hà Nội), Đàm Lê Mai Linh (SN: 2002; Nơi thường trú: Thôn Quất Lâm, xã Thượng Phúc, Hà Nội) và La Văn Son (SN: 2001, Nơi thường trú: Thôn Hòa Bình, xã Thường Tín, TP Hà Nội) vì có hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Linh thuê có địa chỉ tại Phòng 202 nhà số 3 ngõ 673 đường Ngọc Hồi, khu X3, tổ dân phố Quang Lai, xã Thanh Trì, TP Hà Nội.

Bắt Đàm Lê Mai Linh SN 2002 và nhiều người đàn ông sau khi kiểm tra phòng trọ - Ảnh 1.

Hiện trường tại căn phòng trọ. Ảnh: Công an Hà Nội

Tại hiện trường, Cơ quan Công an thu giữ 4,062g ma túy Ketamine và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy loại Ketamine và "nước vui".

Đấu tranh khai thác và rà soát đối tượng, Công an xã Thanh Trì tiếp tục bắt giữ Tô Xuân Quyền (SN: 2003; Nơi thường trú : Thôn Khánh Vân, xã Thường Tín, TP Hà Nội) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Bắt Đàm Lê Mai Linh SN 2002 và nhiều người đàn ông sau khi kiểm tra phòng trọ - Ảnh 2.

Ảnh: Công an Hà Nội

Bắt Đàm Lê Mai Linh SN 2002 và nhiều người đàn ông sau khi kiểm tra phòng trọ - Ảnh 3.

Các đối tượng nhận Quyết định tạm giữ hình sự. Ảnh: Công an Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Đàm Lê Mai Linh, Hoàng Đình Khiên, La Văn Son về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Quyết định tạm giữ hình sự đối với Tô Xuân Quyền về hành vi Mua ban trái phép chất ma túy và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ra lệnh bắt tạm giam Trần Thị Ban
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