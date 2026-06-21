Bắt chủ nhà nghỉ Quách Thị Huế SN 1990 trong vụ xây dựng Trung tâm lừa đảo quy mô 'khủng' tại Việt Nam

Ập vào một nhà nghỉ trên địa bàn TP.HCM, công an thu giữ gần 200 máy tính, hơn 500 điện thoại di động của các đối tượng lừa đảo.

Thông tin từ Công an TP.HCM ngày 21/6 cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Công an phường Thuận Giao tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn, qua đó phát hiện và bắt quả tang 85 công dân mang quốc tịch Trung Quốc đang cư trú bất hợp pháp.

Toàn bộ nhóm người này đều không thực hiện việc khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật Việt Nam. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng này có dấu hiệu sử dụng địa bàn TP.HCM làm tổng hành dinh để tổ chức các hoạt động tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có tổ chức và yếu tố xuyên quốc gia.

Chân dung Quách Thị Huế. Ảnh: CA TPHCM

Kịch bản thành lập "trung tâm" lừa đảo trực tuyến

Tại hiện trường, lực lượng công an đã niêm phong và thu giữ kho tang vật gồm gần 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động cùng hàng loạt thiết bị điện tử, viễn thông hỗ trợ kết nối mạng khác.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc gồm Dai Fei (biệt danh Lei Long), Hu Guoyu và Zhou Wendong đóng vai trò điều hành chủ chốt. Nhóm này nhận lệnh từ các ông trùm ở nước ngoài sang Việt Nam để khảo sát địa bàn, đứng ra thuê địa điểm lưu trú dài ngày và thiết lập hệ thống mạng Internet tốc độ cao.

Sau khi chuẩn bị xong máy móc và cơ sở vật chất, chúng tổ chức móc nối, đưa luồng người từ Trung Quốc sang Việt Nam nhằm dựng lên một "trung tâm lừa đảo" khép kín.

Mục tiêu cốt lõi của băng nhóm này là sau khi hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật sẽ tiến hành huấn luyện nhân sự, vận hành hệ thống để thực hiện các cú lừa nhắm vào người nước ngoài, mà chủ yếu là công dân Trung Quốc.

Trích xuất dữ liệu từ các thiết bị điện tử bị thu giữ, cơ quan điều tra phát hiện rất nhiều tài liệu bộc lộ các kịch bản lừa đảo tinh vi, bao gồm: giả danh sàn thương mại điện tử, dụ dỗ đầu tư tài chính ảo, gọi vốn chứng khoán quốc tế cùng nhiều cạm bẫy trực tuyến khác.

Khởi tố chủ cơ sở tiếp tay cho tội phạm nhập cảnh trái phép

Mở rộng điều tra luồng di chuyển của các đối tượng, cơ quan công an làm rõ trước khi dồn về tập kết tại Nhà nghỉ Bảo Ly, nhóm người Trung Quốc này đã từng được phân tán và bố trí ở tại nhiều địa điểm lưu trú khác nhau trên địa bàn.

Quá trình sàng lọc các chủ cơ sở, Công an xác định Quách Thị Huế (sinh năm 1990), chủ của một số điểm lưu trú nói trên, đã trực tiếp tiếp tay cho băng nhóm này. Vì lợi nhuận, Huế đã nhắm mắt cho nhóm người Trung Quốc vào thuê phòng ở mà không hề kiểm tra giấy tờ tùy thân, cũng không thực hiện việc khai báo lưu trú với chính quyền địa phương. Đáng chú ý, trong số những khách thuê này có rất nhiều trường hợp là đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với các đối tượng cầm đầu, tiếp tay gồm: Dai Fei, Hu Guoyu, Zhou Wendong, Quách Thị Huế.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.