Trong bối cảnh tình bạn ngày càng phát triển giữa New Delhi và Moskva, Nga đang tiến hành một nghiên cứu để xác định mức đầu tư cần thiết cho việc sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 tại Ấn Độ.

Chính phủ quốc gia Nam Á này cho biết họ cần ít nhất 2 đến 3 phi đội máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm và Su-57 chính là ứng cử viên cho dự án này cùng với F-35 của Mỹ.

Công ty Hindustan Aeronautics Limited (HAL) thuộc sở hữu nhà nước Ấn Độ đã được Moskva cấp phép sản xuất máy bay chiến đấu Su-30MKI tại nhà máy Nashik, cơ sở này có thể được sử dụng cho Su-57 nếu cần.

Các cơ quan Nga quan tâm đến chương trình nói trên đang tiến hành một nghiên cứu để xác định mức đầu tư cần thiết cho việc sản xuất tiêm kích thế hệ năm tại Ấn Độ, các nguồn tin quốc phòng nói rõ.

Họ tiết lộ có những cơ sở khác tại Ấn Độ đang chế tạo một loạt thiết bị có nguồn gốc từ Nga, hoàn toàn đủ khả năng sử dụng để sản xuất máy bay chiến đấu tàng hình nếu Ấn Độ nhận được giấy phép, từ đó giúp giảm đáng kể chi phí.

Mỹ không thể cản Ấn Độ mua tiêm kích Su-57 của Nga?

Ấn Độ và Nga đang xích lại gần nhau hơn vào thời điểm chính quyền Hoa Kỳ liên tục công kích chính phủ New Delhi và áp đặt thuế quan đối với các doanh nghiệp quốc gia Nam Á.

Trong thời gian gần đây, các nhà lãnh đạo Ấn Độ và Nga đã thảo luận về một số dự án quốc phòng, theo đó New Delhi đã yêu cầu các hệ thống phòng không hiện đại như S-500 và S-400, cùng với nhiều vũ khí khác.

Phía Nga đã tiếp cận các nhà lãnh đạo Ấn Độ ở cấp cao nhất, họ nhắc lại việc New Delhi đã tham gia vào dự án máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm FGFA cách đây 8 - 10 năm, nhưng đã từ bỏ do một số vấn đề. Các nguồn tin cho biết khả năng khôi phục dự án cũ không thể bị loại trừ vào lúc này, xét đến tình hình toàn cầu.

Ấn Độ đang phát triển tiêm kích thế hệ thứ năm của riêng mình, nhưng công việc sẽ chỉ hoàn thành vào năm 2028 và dự kiến đưa vào hoạt động vào năm 2035. Vì vậy, xét đến những căng thẳng toàn cầu, New Delhi cần một chiến đấu cơ mới ngay bây giờ.

Rõ ràng là một dự án như vậy có thể không chỉ mang tính chất quân sự - kinh tế mà còn cả chính trị vì một số lý do. Nhiều chuyên gia phương Tây chắc chắn rằng Ấn Độ đang bị cuốn vào quỹ đạo địa chính trị của Nga một cách nhanh chóng.

Đáng chú ý, chính Washington đang góp phần vào điều này, khi việc quảng bá F-35 của họ trông thật bất hợp lý giữa bối cảnh chiến tranh thương mại và bất hòa giữa hai nước.