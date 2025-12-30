Bất chấp sản lượng giảm mạnh, một 'đặc sản' của Cuba được giải thưởng ngon nhất thế giới - Việt Nam cũng nằm trong danh sách

Ảnh minh họa

Cà phê espresso Cuba vừa được vinh danh là cách pha chế cà phê ngon nhất thế giới theo bảng xếp hạng mới công bố của Taste Atlas – cẩm nang ẩm thực uy tín chuyên đánh giá các món ăn và đồ uống truyền thống toàn cầu.

Theo Taste Atlas, cà phê espresso Cuba đạt mức đánh giá 4,6/5 sao, đứng đầu danh sách 80 cách pha chế cà phê nổi tiếng đến từ nhiều quốc gia. Việc xếp hạng dựa trên các tiêu chí như quy trình rang, lên men, phương pháp pha chế và trải nghiệm giác quan tổng thể mà mỗi loại cà phê mang lại.

Taste Atlas mô tả espresso Cuba là một loại espresso đặc trưng được pha sẵn với đường, thường được gọi bằng nhiều tên khác nhau như espresso Cuba, cà phê Cuba, tirada Cuba hay shot Cuba. Đây không chỉ là một thức uống phổ biến trong đời sống văn hóa – xã hội của người dân Cuba, mà còn được tiêu thụ rộng rãi tại Mỹ Latinh và bang Florida (Mỹ). Theo đánh giá, espresso Cuba thường được thưởng thức vào giữa buổi chiều, dùng kèm với một ly nước.

Trong bảng xếp hạng này, vị trí thứ hai thuộc về cà phê lọc của Ấn Độ với 4,4 sao. Các vị trí tiếp theo trong Top 10 lần lượt là espresso freddo (Hy Lạp), cappuccino Turin (Ý), ristretto (Ý), cà phê đá Việt Nam, cappuccino freddo (Hy Lạp), espresso (Ý), cà phê Thổ Nhĩ Kỳ (Türk Kahvesi) và cà phê frappé của Thessaloniki (Hy Lạp).

Thành công của cà phê Cuba không chỉ đến từ hương vị đặc trưng mà còn dựa trên nền tảng phát triển bền vững hiếm có. Sau cuộc cách mạng năm 1959, diện tích rừng mưa nhiệt đới của Cuba suy giảm mạnh, chỉ còn khoảng 13% do canh tác độc canh kéo dài. Tuy nhiên, nhờ các chính sách bảo vệ môi trường và trồng rừng quy mô lớn, đến cuối năm 2022, tỷ lệ che phủ rừng của quốc gia này đã tăng lên 43%, được xem là một trong những chương trình phục hồi rừng thành công nhất thế giới.

Cà phê vẫn khan hiếm tại các cửa hàng và giá trong thị trường phi chính thức tiếp tục neo cao. Nguyên nhân chính, theo Văn phòng Thống kê và Thông tin Quốc gia Cuba, là sản lượng cà phê đã giảm tới 51% trong vòng 5 năm qua.

Gần đây nhất, một thỏa thuận hợp tác mới vừa được ký kết giữa nhà máy chế biến cà phê Luis Bocourt tại Bahia Honda (tỉnh Artemisa) và công ty Caffè Sun của Ý, với mục tiêu thúc đẩy sự hiện diện của cà phê Cuba trên thị trường quốc tế. Theo thông báo chính thức, dự án sẽ phân bổ 20 hecta đất để triển khai mô hình sản xuất và chế biến phục vụ xuất khẩu.

Đây không phải lần đầu Cuba hợp tác với các tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài nhằm khôi phục sản xuất cà phê. Trước đó, một số dự án từng hỗ trợ nông dân thông qua việc cung cấp đầu vào và trang thiết bị sản xuất, phần dư thừa sẽ được chế biến thành các gói 250 gram, 500 gram hoặc 1 kilogram để bán trong nước với mức giá dễ tiếp cận.

Một trong số các dự án đáng chú ý là MásCafé – sáng kiến của Cơ quan Hợp tác và Phát triển Ý (AICS) khởi động từ năm 2023. Cùng năm đó, Cuba thành lập liên doanh BioCuba Café SA với Quỹ Lavazza của Ý, thuộc hệ thống Nông lâm kết hợp Cuba. Khi dự án công bố, Giám đốc Michele Curto tuyên bố rằng mỗi tấn cà phê xuất khẩu sẽ đi kèm một lượng tương đương dành cho thị trường nội địa, nhằm mục tiêu thúc đẩy sản xuất và bảo đảm nguồn cung cho người dân.