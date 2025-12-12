Bắt buộc dùng từ 1/6/2026, xăng E10 đang được bán ở đâu?

Đại diện của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cho biết, doanh nghiệp đang mở bán xăng E10 tại 50 cửa hàng ở Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. “Đến đầu tháng 1/2026, chúng tôi sẽ mở bán xăng sinh học rộng khắp tại các tỉnh, thành phố trong cả nước để người tiêu dùng sử dụng, chuẩn bị cho mốc 1/6 bắt buộc dùng xăng E10, E5 theo quy định”, đại diện PVOIL nói.

Còn theo ông Trần Ngọc Năm - thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu (Petrolimex) - hiện đơn vị cũng đang bán thí điểm xăng sinh học tại 40 cửa hàng ở TP.HCM và Quảng Ngãi.

“Bình quân mỗi ngày các điểm bán cung ứng khoảng 50m³ nhiên liệu E10 RON95. Phần lớn khách hàng là các đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng ngân sách, đơn vị vận tải và xe công nghệ, dịch vụ. Hiện xăng sinh học E10 được bán với giá 19.820 đồng/lít, thấp hơn xăng không chì RON95 260 đồng/lít; còn xăng sinh học E5 RON92 có giá 19.610 đồng/lít”, ông Năm thông tin.

Đã có gần 100 cửa hàng bán xăng sinh học E10. (Ảnh: Minh Đức).

Nguồn cung E10 có đảm bảo cho cả nước?

Theo ông Trần Ngọc Năm, hiện nguồn Ethanol phục vụ pha chế xăng E10 trong nước đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu và 40% còn lại phải nhập khẩu.

Với riêng Petrolimex, thời gian qua, doanh nghiệp đã chủ động liên hệ với các nhà cung cấp trong và ngoài nước. Hiện 2 nhà máy sản xuất cồn trong nước có thể đáp ứng một phần nhu cầu. Phần còn thiếu sẽ được bổ sung từ các nhà cung cấp nước ngoài với nguồn hàng từ Mỹ, Hàn Quốc, Singapore, Philippines.

Petrolimex có 7 điểm kho phối trộn xăng sinh học tại các khu vực trọng điểm trên toàn quốc, với tổng năng lực pha chế ước đạt 6.000.000 - 6.100.000 m³/năm xăng sinh học. Để triển khai lộ trình của Chính phủ về kinh doanh xăng sinh học, doanh nghiệp này đang rà soát, xây dựng phương án cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ pha chế, phối trộn, đảm bảo tăng nguồn cung cho hệ thống phân phối của Petrolimex.

Tuy nhiên, đại diện Petrolimex cũng lưu ý về khó khăn khi triển khai bán xăng sinh học trên toàn quốc. Theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành thì chỉ tiêu hàm lượng oxy đối với xăng E10 được quy định chặt chẽ (không lớn hơn 3,7% khối lượng). Để đáp ứng chỉ tiêu này, xăng nền phục vụ pha chế bắt buộc phải có hàm lượng oxy bằng “0”, chi phí nhập khẩu sẽ cao hơn loại thông thường. Điều này gây khó khăn cho việc tạo nguồn xăng nền, tăng chi phí và giá xăng E10 sau phối trộn.

Vì vậy, Petrolimex đã kiến nghị Chính phủ điều chỉnh QCVN 01:2022/BKHCN về chỉ tiêu “Hàm lượng oxy” tăng thêm do pha Ethanol, phù hợp nguồn xăng nền trong nước và khu vực. Đồng thời nên có chính sách ưu đãi về giá trong giai đoạn đầu để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tiêu thụ xăng E10.

Người tiêu dùng đã quen với sử dụng xăng sinh học. (Ảnh: Minh Đức).

Lộ trình chính thức cho xăng E10

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định 46 bãi bỏ toàn bộ Quyết định 53/2012 của Thủ tướng về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

Như vậy, Quyết định 53/2012 không còn hiệu lực pháp lý. Toàn bộ quy định trong quyết định này gồm lộ trình, thời điểm, tỷ lệ bắt buộc pha trộn nhiên liệu sinh học (như E5, E10) vào xăng dầu truyền thống đều không còn được áp dụng.

Trước đó, Bộ Công Thương cũng ban hành Thông tư 50/2025 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Cụ thể, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 (pha 10% ethanol vào xăng không chì) để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Đồng thời, việc phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 (pha 5% ethanol vào xăng RON92) để sử dụng cho động cơ xăng được triển khai đến hết tháng 12/2030.

Ngoài ra, dầu diesel sinh học B5, B10 chưa bắt buộc phải phối trộn để sử dụng cho động cơ diesel. Bộ Công thương khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất và kinh doanh các mặt hàng dầu diesel sinh học này.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu Bộ Công Thương và các bộ ngành được giao đánh giá khả năng sản xuất, cung ứng, phân phối nguồn cung ethanol trong nước và nhập khẩu, chi phí và tác động đến giá xăng E10; Rà soát năng lực phối trộn của các doanh nghiệp đầu mối, xác định khả năng đáp ứng lộ trình và làm rõ trách nhiệm khi không bảo đảm yêu cầu về nguồn cung.

Đồng thời xác định cơ sở khoa học, cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định và cơ chế kiểm tra, giám sát chất lượng, an toàn kỹ thuật của xăng E10.