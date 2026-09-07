Bắt 740 người trong đường dây ma túy, xác định vai trò của giang hồ mạng 'Sáng Con'

Chiều 7/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an 8 địa phương và lực lượng của cảnh sát biển, hải quan phá chuyên án 291T.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Cục C04 phát hiện Nguyễn Hoàng Giang (29 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội), tham gia đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Đường dây này hoạt động xuyên quốc gia, đưa ma túy từ Lào, châu Âu về Việt Nam tiêu thụ.

Theo C04, đây là đường dây có tổ chức, phương thức hoạt động tinh vi. Các nghi phạm sử dụng mạng xã hội mã hóa, thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc, chia nhỏ việc giao nhận qua nhiều khâu, nhiều địa bàn. Đồng thời các nghi phạm sử dụng cả người vận chuyển trung gian, giao hàng không trực tiếp, cất giấu ma túy tại các địa điểm bí mật. Tiền mua bán ma túy cũng được chuyển qua nhiều lớp trung gian để che giấu dòng tiền.

Ban chuyên án xác định đường dây hoạt động với hàng trăm nghi phạm liên quan theo bốn lớp.

Đối tượng Cao Ngọc Sáng (36 tuổi, ở Thanh Hóa, còn gọi là Sáng Con). Ảnh: CQCA

Nhóm nghi phạm đại lý phân phối ma túy, nhóm vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa, nhóm vận chuyển trong nội địa, nhóm tiêu thụ ma túy có liên quan đến 9 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk.

Ban chuyên án đã triển khai 10 tổ công tác với gần 350 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng C04, A06, C08, C09, K02, Vụ 4 - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an 9 tỉnh, thành phố trên chia thành 19 mũi, giám sát toàn bộ các nghi phạm trong đường dây.

Ngày 31/5, C04 chủ trì, phối hợp với các đơn vị bắt quả tang 3 nghi phạm trong chuyên án tại tỉnh Hưng Yên, thu giữ 71kg ma túy tổng hợp các loại. Ngay sau đó ban chuyên án đã chỉ đạo công an 9 địa phương đồng loạt khống chế, bắt giữ, khám xét 264 nghi phạm khác trong đường dây, thu giữ 20,1kg ma túy tổng hợp các loại, 5 ô tô, 741 triệu đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CQCA

Sau quá trình điều tra mở rộng, đến nay lực lượng chức năng đã bắt giữ được tổng số 740 nghi phạm.

Thu giữ hơn 103 kg ma túy, 741 triệu đồng, 9 ô tô cùng nhiều đồ vật, tài sản khác. Hiện C04 và cơ quan cảnh sát điều tra công an các địa phương đã khởi tố 212 vụ án/540 bị can theo 8 nhóm tội danh gồm: tàng trữ trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

Xử lý vi phạm hành chính 139 người, trong đó xử phạt hành chính 72 người, cai nghiện bắt buộc 48 người. Công an đang củng cố tài liệu để xử lý 17 nghi phạm. Quá trình điều tra xác định các nghi phạm đã giao dịch mua bán ma túy với tổng số tiền lên đến trên 150 tỷ đồng.

Đáng chú ý, quá trình mở rộng chuyên án đã làm rõ nhiều nghi phạm nguy hiểm, trong đó có Cao Ngọc Sáng. Sáng Con được xác định là người cầm đầu một nhóm "giang hồ mạng", cùng các nghi phạm liên quan đến hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.