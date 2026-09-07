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'Giang hồ mạng' Cao Ngọc Sáng vừa bị bắt là ai?

Thanh Hà
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Trên trang mạng xã hội, "Giang hồ mạng" Cao Ngọc Sáng hay còn gọi là Sáng "Con" có hàng trăm nghìn lượt theo dõi, và thường xuyên đăng tải các đoạn video nói về đạo nghĩa giang hồ, tình anh em...

Ai là Cao Ngọc Sáng ' giang hồ mạng ' vừa bị bắt Trong vụ án ma túy? - Ảnh 1.

Cao Ngọc Sáng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương bắt giữ Cao Ngọc Sáng (SN 1990, trú tại Thanh Hóa) về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong vụ án này, Cao Ngọc Sáng cùng 5 đối tượng khác đã bị khởi tố để điều tra về các tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Cao Ngọc Sáng còn được biết đến với biệt danh Sáng "Con". Trang Facebook cá nhân của Sáng "Con" có gần 400.000 lượt theo dõi; đối tượng này cũng hoạt động trên nền tảng TikTok và sở hữu lượng người theo dõi đông đảo.

Ai là Cao Ngọc Sáng ' giang hồ mạng ' vừa bị bắt Trong vụ án ma túy? - Ảnh 2.

Sáng "Con" thường khoe hình ảnh xăm trổ đầy mình trên facebook

Trên mạng xã hội, Sáng "Con" thường xuất hiện với hình ảnh xăm trổ kín người, phong cách được xây dựng theo hình tượng "giang hồ". Đối tượng cũng thường xuyên sản xuất và đăng tải các video mang nội dung về cuộc sống "giang hồ".

Trong nhiều video đã đăng tải, Sáng "Con" thường đề cập đến tình nghĩa anh em, cách đối nhân xử thế và những câu chuyện được gọi là "bài học cuộc sống", thu hút lượng tương tác lớn.

Khởi tố nhóm đối tượng bắt giữ người trái phép để ép viết giấy nợ
Tags

ma túy

TikTok

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