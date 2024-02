Ngày 27/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình ) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam với: Đường Khắc Thủy (SN 1965, Chủ tịch UBND xã Hồng An ); Trần Hữu Dũng (SN 1981, Phó Chủ tịch UBND xã); Trần Ích Vinh (SN 1964, Bí thư chi bộ thôn Bắc Sơn, xã Hồng An); Trần Quang Bảo (SN 1964, Trưởng thôn Bắc Sơn); Đường Thị Hoa (SN 1968, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Bắc Sơn) để điều tra về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" theo khoản 2 Điều 357 Bộ Luật hình sự.

Bị can Đường Khắc Thủy.

Cơ quan điều tra xác định, từ 2018, các đối tượng trên đã vượt quá quyền hạn được giao chuyển nhượng trái quy định quyền sử dụng 5.269,4 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xứ Đồng Lĩnh Mậu, thuộc địa phận thôn Đồng Trang, xã Hồng An.

Hành vi của các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước và cá nhân tổng số tiền 221.314.800 đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.