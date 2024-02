Cơ quan điều tra - Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung “Thao túng thị trường chứng khoán”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán". Trong đó đề nghị truy tố ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC), Doãn Văn Phương (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros), Lê Hải Trà (cựu Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM - HOSE) và 48 đồng phạm.

Trong vụ án này, cựu Phó Tổng Giám đốc HOSE Lê Hải Trà bị đề nghị truy tố tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Lê Hải Trà (cựu Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM - HOSE) khi còn đương chức

Tính đến nay, nhà chức trách đã khởi tố 4 cựu lãnh đạo tại HOSE với cáo buộc “giúp sức” cho Trịnh Văn Quyết gồm: Trần Đắc Sinh (cựu Chủ tịch HĐQT), Lê Hải Trà (cựu Phó Tổng Giám đốc Thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết), Trầm Tuấn Vũ (cựu Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng niêm yết), Lê Thị Tuyết Hằng (Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết).

Theo Kết luận điều tra, bị can Lê Hải Trà khai nhận hành vi vi phạm của mình, nguyên nhân phạm tội là do có mối quan hệ nên muốn giúp đỡ Trịnh Văn Quyết và Doãn Văn Phương. Việc chấp thuận niêm yết giúp cho Công ty CP Xây dựng Faros có điều kiện thu hút vốn của các nhà đầu tư trên thị trường. Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM sẽ có doanh thu từ thu phí niêm yết, phí giao dịch chứng khoán, thông qua đó nâng cao uy tín của bản thân.

Phía nhà chức trách cho rằng, Lê Hải Trà là người có trình độ, kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán, với chức vụ Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực và thành viên Hội đồng niêm yết; có nhiệm vụ, quyền hạn giúp Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định HĐQT và trực tiếp điều hành các hoạt động của sàn HOSE. Đồng thời, Lê Hải Trà cũng trực tiếp nghiên cứu, thẩm định hồ sơ đăng ký niêm yết và đưa ra ý kiến độc lập "chấp thuận" hay "không chấp thuận" đăng ký niêm yết tại sàn HOSE.

Khi được phân công nghiên cứu thẩm định hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Faros, bị can Lê Hải Trà biết rõ Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2014, năm 2015 của Faros là không phù hợp. Theo Văn bản số 4298/UBCK-GSĐC ngày 1/7/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ghi: "Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần là không có cơ sở..." và "chưa có căn cứ xác định số vốn thực góp".

Quá trình thẩm định, Lê Hải Trà đã 2 lần hội ý, thảo luận với các thành viên Hội đồng niêm yết, đều thống nhất là Faros chưa đủ điều kiện niêm yết, yêu cầu công ty giải trình. Sáng ngày 22/8/2016, Hội đồng niêm yết mới nhận được báo cáo giải trình của Faros, các thành viên chưa có thời gian nghiên cứu nhưng đến cuộc họp 11h cùng ngày, Lê Hải Trà vẫn cùng các thành viên khác "Đồng ý với các nội dung giải trình của Công ty CP Xây dựng Faros. Nhất trí hồ sơ và điều kiện niêm yết của Công ty CP Xây dựng Faros và thống nhất báo cáo HĐQT về hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty CP Xây dựng Faros."

Điều này làm căn cứ cho bị can Trầm Tuấn Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng niêm yết ký Tờ trình số 142/TTr-SGDHCM đề xuất HĐQT chấp thuận niêm yết cho Faros chưa đúng quy định của pháp luật.

Sau đó, Faros đã được chấp thuận niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống của công ty này. "Dẫn đến hậu quả Trịnh Văn Quyết và đồng phạm được niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống trên sàn chứng khoán, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư" - kết luận điều tra nêu.

Kết luận điều tra cũng thể hiện các tình tiết giảm nhẹ của bị can Lê hải Trà như: Nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng (có bố là liệt sĩ), bản thân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng B. Do đó, bị can được đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi lượng hình.