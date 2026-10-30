Barak MX tối tân sẽ đẩy '3 ngón tay tử thần' Kub vào dĩ vãng

Hệ thống phòng không 2K12 Kub với biệt danh "3 ngón tay tử thần" là một vũ khí lợi hại, nhưng do đã ra đời quá lâu mà nó cần được thay thế.

Xe phóng tên lửa của hệ thống phòng không Kub.

Slovakia sẽ nhận khẩu đội hệ thống phòng không Barak MX thứ hai do Israel sản xuất vào cuối năm 2026. Ấn phẩm Future Army cho biết thông tin này sau cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kalyniak.

Khẩu đội Barak MX đầu tiên đã đến Slovakia vào đầu năm nay, theo ông Kalyniak, khẩu đội thứ 3 dự kiến sẽ được phía Israel bàn giao vào năm 2027.

Dự kiến Quân đội Slovakia sẽ nhận được toàn bộ 6 khẩu đội tên lửa phòng không Barak MX đã đặt hàng vào năm 2030. Chúng sẽ thay thế các tổ hợp 2K12 Kub (SA-6 Gainful) từ thời Liên Xô.

Hệ thống tên lửa phòng không Barak MX được mua sắm theo một hợp đồng liên chính phủ, khi Bộ Quốc phòng Slovakia ký kết thỏa thuận với Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (Israel Aerospace Industries - IAI).

Thỏa thuận này quy định việc cung cấp bệ phóng, tên lửa, trạm radar, sở chỉ huy, cũng như hậu cần và đào tạo chuyên gia kỹ thuật, vận hành.

Barak MX là một hệ thống phòng không tối tân do Israel chế tạo.

Lịch sử của dòng tên lửa phòng không Barak bắt đầu ở Israel ngay từ thập niên 1980, khi hai tập đoàn nổi tiếng là IAI và Rafael hợp tác phát triển.

Phiên bản đầu tiên Barak 1 được tạo ra như một hệ thống phòng không tầm ngắn đặt trên tàu chiến để bảo vệ mục tiêu khỏi mối đe dọa từ tên lửa hành trình chống hạm.

Theo thời gian, dòng sản phẩm này đã phát triển thành nhiều biến thể trên mặt đất và phiên bản mới nhất Barak MX có dạng module hiện đại. Tổ hợp gồm một trạm điều khiển và một trạm radar với ăng-ten mảng pha chủ động (AESA).

Hệ thống phòng không Barak MX có thể sử dụng 3 loại tên lửa đánh chặn với tầm bắn khác nhau, bao phủ nhiều dải cự ly.

Tên lửa tầm ngắn BARAK MRAD hoạt động ở khoảng cách lên đến 35km, tên lửa tầm trung BARAK LRAD đạt tới tầm xa 70km, và đáng chú ý nhất là BARAK ER có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 150km.

Hệ thống có khả năng đánh chặn và tiêu diệt nhiều loại mục tiêu tấn công đường không, bao gồm tiêm kích, trực thăng, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và cả tên lửa đạn đạo chiến thuật.