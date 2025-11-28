Bảo Yến: "Tôi không hát chắc cũng chết luôn"

Vừa qua, tại chương trình Bước chân dĩ vãng, danh ca Bảo Yến đã bày tỏ quan điểm về dòng nhạc xưa của mình. Cô nói: "Âm nhạc trữ tình thời tôi đã xuống so với trước rồi nhưng ít ra vẫn còn một số bài trữ tình hay.

Bảo Yến

Thời bây giờ thì nhạc trẻ lấn át hết rồi, đè nhạc của chúng tôi xuống. Cái này phải chấp nhận thôi vì là dòng chảy lịch sử mà, không thể cứ đòi kéo dài mãi được. Nhạc gì cũng chỉ sống một thời thôi rồi chết dần dần.

Bây giờ thì dòng nhạc xưa của tôi chưa chết, nhưng tới lúc tôi không hát chắc cũng chết luôn. Tôi nghĩ vậy, chắc chỉ còn vài năm nữa thôi.

Có thể giới trẻ hiện tại khi lớn tuổi sẽ tìm lại nhạc xưa để nghe, nhưng lúc đó các nhạc sĩ, ca sĩ đã già hết rồi nên chẳng còn ai hát để nghe.

Tôi chỉ buồn một nỗi, những ca sĩ thế hệ tôi, anh Tuấn Ngọc, chị Khánh Hà đã già hết rồi, không còn hát nhiều nữa cho các bạn trẻ nghe. Đến như tôi chắc cũng chỉ hát được vài năm nữa là hết hát được.

Bảo Yến và hai con trai

Nếu tôi còn hát được thì may ra lôi kéo được các đồng nghiệp cùng thời hát cùng, chứ tôi không hát nữa thì cũng hết".

Con trai Bảo Yến là Khải Ca nghe vậy liền lên tiếng: "Tôi thì nghĩ khác mẹ tôi. Tôi nghĩ, có thể giới trẻ hiện tại thích nghe nhạc trẻ, nhưng tới khi họ lớn tuổi, trải đời, có chiều sâu và độ lắng trong tâm hồn, họ sẽ quay về dòng nhạc xưa của những thế hệ trước.

Họ sẽ tìm nghe những ca sĩ thế hệ trước. Cũng may bây giờ có Youtube để lưu lại nhạc xưa, nên tôi tin rằng sau này thế hệ trẻ cũng sẽ tìm nghe lại thôi. Mọi thứ vẫn ở đó, không mất đi đâu được".

Danh ca Bảo Yến là một trong những giọng ca nữ huyền thoại và được yêu mến nhất của nền tân nhạc Việt Nam, đặc biệt thành công với dòng nhạc trữ tình và nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Sở hữu chất giọng mezzo-soprano đầy nội lực, trầm ấm, kỹ thuật điêu luyện nhưng vẫn giữ được sự truyền cảm sâu lắng, cô đã chinh phục hàng triệu trái tim khán giả. Phong cách biểu diễn của cô luôn toát lên vẻ ma mị, cá tính mạnh mẽ và đầy tự sự, tạo nên một thương hiệu khó lẫn.