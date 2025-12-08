Bảo Yến hỏi đi Mỹ định cư, chồng từ chối: "Muộn rồi"

Bảo Yến được biết tới là một danh ca nổi tiếng trong và ngoài nước, được đông đảo khán giả yêu mến, cả ở hải ngoại.



Tại chương trình Bước chân dĩ vãng vừa qua, danh ca Bảo Yến đã tiết lộ chuyện từng muốn đi Mỹ định cư nhưng chồng là cố nhạc sĩ Quốc Dũng không đồng ý.

Gia đình Bảo Yến - Quốc Dũng

Cô nói: "Thời gian đó, băng nhạc của tôi ở hải ngoại bán rất chạy, nhà nào cũng có, nhất là băng Mưa hồng. Lúc ấy, tôi có hỏi anh Quốc Dũng rằng: "Anh ơi, bây giờ anh và em được mời sang Mỹ biểu diễn, anh có muốn định cư luôn không?".

Anh Quốc Dũng từ chối và bảo tôi: "Nếu bảo anh qua Mỹ sớm hơn, lúc còn trẻ trung, khi anh mới 35 tuổi, em ngoài 20 tuổi thì anh đồng ý. Anh sẽ qua để phối nhạc cho các chương trình, ca sĩ bên đó và tạo dựng sự nghiệp cho cả anh và em.

Nhưng bây giờ mới qua Mỹ thì muộn rồi, anh và em đều lớn tuổi rồi. Giờ bắt anh qua đó để làm lại sự nghiệp, đầu tư, làm nhạc kiếm tiền mua nhà thì thôi, anh mệt rồi".

Thời điểm đó, anh Quốc Dũng đã 50 tuổi rồi".

Con trai Bảo Yến là Khải Ca chia sẻ thêm: "Thực ra lúc đó ba tôi nói ba vẫn còn sức nhưng không đi được vì vẫn còn gia đình, ông bà nội và ba phải lo cho mọi người. Ba thương gia đình, ông bà nội lắm. Ba cũng hỏi tôi là con có muốn đi không còn ba thì không vì ba vương vấn gia đình".

Bảo Yến tiếp lời con trai: "Đúng vậy, anh Quốc Dũng là người con rất có hiếu, thương cha mẹ. Khi ấy cha mẹ anh vẫn còn, lại đã già cả nên anh ấy phải chăm nom.

Bên nhà tôi cũng vậy, vẫn còn cha mẹ và tôi rất thương cha mẹ. Tôi cũng hỏi cha mẹ mình xem ông bà có muốn đi cùng không thì cha tôi từ chối và nói: "Giờ cha già rồi, qua bên đó lạnh lẽo, chẳng quen biết ai. Ba còn đang quen mấy hòa thượng bên chùa để tu tập, không bỏ chùa mà đi được. Con đã tạo dựng sự nghiệp ở Việt Nam rồi thì con cứ ở lại đây thôi, đừng đi đâu cả".

Tôi nghe lời cha mình (nhạc sĩ Thủy Triều) nên ở lại không đi Mỹ nữa. Tôi chỉ sang Mỹ để biểu diễn và đi 5 show trong một năm hai tháng. Lúc đó chỉ có mình tôi đi còn anh Quốc Dũng ở nhà".