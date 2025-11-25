Bảo Yến cho Trúc Phương 200 nghìn: "Tất cả vợ bỏ anh ấy hết, sống cô đơn, cơ cực cuối đời"

Mới đây, chương trình Bước chân dĩ vãng đã lên sóng với sự tham gia của danh ca Bảo Yến. Tại chương trình tuần này, Bảo Yến đã ôn lại kỷ niệm với cố nhạc sĩ Trúc Phương, một tượng đài của nền tân nhạc Việt Nam.

Danh ca Bảo Yến

Cô nói: "Anh Trúc Phương ngày đó hay tới thăm tôi. Có lần anh ấy tới thăm và nói với tôi bữa này anh làm nhiều bài nhạc lắm, hôm nào em thu lại cho anh đi. Anh Quốc Dũng có làm cho tôi một băng hát nhạc anh Trúc Phương. Trong đó có nhiều bài nổi tiếng của anh ấy.

Anh Trúc Phương tới tâm sự với tôi thường xuyên và cũng kể rằng, cuộc đời anh ấy gian truân về tình cảm lắm, không được hạnh phúc. Tất cả những người vợ đều bỏ anh ấy hết, để anh ấy sống cô đơn một mình, cơ cực cuối đời.

Anh Trúc Phương đau bệnh, không có tiền mua thuốc men. Thời đó tôi còn nghèo, cũng không có tiền nên tặng anh ấy 200 nghìn để mua thuốc. 200 nghìn đồng ngày đó cũng mua được 2 phân vàng.

Cố nhạc sĩ Trúc Phương

Sau đó, anh Trúc Phương tới lần khác tôi cũng tặng tiếp tiền. Tới lần thứ ba anh tới thăm thì tôi lại dọn nhà đi mất rồi.

Thời đó chưa có điện thoại nên tôi không liên lạc được với anh ấy. Lúc ấy, tôi cũng khá lên rồi, muốn gặp anh để biếu một số tiền lớn hơn cho anh ấy chi tiêu, sống cuối đời nhưng không thể tìm được anh ấy. Tôi đi hỏi cũng không ai biết anh ở đâu.

Tại thời đó là năm 1992, chưa có điện thoại để liên lạc với nhau. Lúc anh Trúc Phương mất, anh Quốc Dũng có viết một bài tưởng nhớ anh ấy là bài Còn mãi những bài tình ca.

Tới giờ tôi chỉ tiếc một điều là khi tôi khá giả, có tiền rồi thì lại không được gặp anh để hỗ trợ anh ấy thuốc men, cuộc sống. Tôi rất muốn gặp anh ấy, hỏi nhiều người lắm nhưng không ai biết. Tại tôi dọn qua nhà khác nên anh ấy chắc cũng không biết tìm tôi ở đâu. Tôi thương anh ấy lắm. Cuộc sống của anh ấy cuối đời cơ cực, tội lắm".

Trúc Phương được mệnh danh là "Ông hoàng của dòng nhạc Bolero" và là một trong những tên tuổi lừng lẫy nhất của nền tân nhạc Việt Nam. Âm nhạc của ông mang một nét buồn man mác, u hoài rất riêng, thường được ví như tiếng thở dài của những kiếp người cô đơn giữa dòng đời trôi nổi.