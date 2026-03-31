Bảo vệ quán ốc ở TP.HCM nhận niềm vui bất ngờ

Câu chuyện về trường hợp trúng xổ số TP.HCM ngày 28/3 đang nhận được nhiều sự chú ý. Chia sẻ trên Thanh Niên, anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) cho biết mình vừa đổi thưởng 21 tờ vé trúng hơn 1 tỉ đồng xổ số miền Nam. Cụ thể, những tờ vé trúng giải an ủi xổ số TP.HCM ngày 28/3, có dãy số may mắn 502879, 602879, 002879. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số 802879.

Theo lời kể của anh Lê Du, 21 tờ vé được 3 khách ở TP.HCM tới đổi, trong đó người trúng nhiều nhất là 14 tờ, một người trúng 4 tờ và người còn lại trúng 3 tờ. Vị khách trúng 14 tờ là một khách nam, ngoài 50 tuổi và đang làm bảo vệ cho quán ốc ở TP. HCM. Sau khi nhận tin mình trúng số, nam bảo vệ đã ngay lập tức tới đại lý đổi thưởng.

"Khách chia sẻ không dám giữ tiền mặt trong người nên chọn nhận chuyển khoản cho an tâm. Bất ngờ nhận lộc lớn nên khách rất mừng", anh Lê Du chia sẻ trên Thanh Niên.

Những tờ vé số may mắn.

Trước đó, một câu chuyện về trường hợp trúng xổ số miền Nam, đài Bạc Liêu ngày 24/3 cũng gây chú ý. Những tờ vé may mắn mang dãy số cuối là 10985, trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số 961864.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) chia sẻ trên Thanh Niên rằng những tờ vé được nhiều khách mua trúng. Trong số đó, anh ấn tượng với chàng trai trẻ trúng số 5 tờ, sau khi nhận thưởng liền chuyển cho đại lý 1 triệu đồng nhờ "mua đồ cúng ông Thần tài, Thổ địa giúp". Dù bất ngờ, phía đại lý cũng hỗ trợ thực hiện yêu cầu của khách.