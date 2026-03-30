Bất ngờ thông tin về nam thanh niên bạo hành cậu ruột bị tai biến

Hương Trà (T/H) |

Hiện Công an phường Khánh Hội đang xử lý vụ việc theo hai hướng, sẽ lập hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi bạo hành.

Từ chiều tối ngày 28/3, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt video trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh một thanh niên liên tục chửi bới, hành hung một người đàn ông trung niên đang ngồi trên giường.

Theo nội dung những đoạn clip được chia sẻ, nam thanh niên không ngần ngại vung tay tát bốp vào mặt cậu mình, liên tục buông những lời dọa nạt, chửi bới thô tục, xưng hô "mày tao" hất hàm đầy trịch thượng. Người đàn ông ấy gần như không thể phản kháng trước trận đòn đau.

Từ những đoạn clip có thể thấy, các hành vi bạo lực này diễn ra trong nhiều ngày, kéo dài từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026. Dù tại thời điểm xảy ra sự việc, có sự xuất hiện và can ngăn của một người đàn ông cùng một người phụ nữ khác, nhưng nam thanh niên vẫn tỏ thái độ hung hăng, liên tục dùng tay tát mạnh vào vùng mặt và buông lời xúc phạm nạn nhân. Nạn nhân là người bị tai biến, liệt nửa người, sức khỏe yếu nên không có khả năng tự vệ.

Khoảnh khắc khiến dư luận bức xúc.

VietNamNet thông tin các clip ghi lại sự việc xảy ra tại một gia đình ở đường Đoàn Văn Bơ, phường Khánh Hội (TP. HCM) vào những ngày khác nhau. Bên cạnh đó, Dân Việt cũng thông tin thêm qua xác minh ban đầu, người cháu có biểu hiện tâm thần. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang củng cố hồ sơ và chờ kết quả giám định y tế.

Hiện Công an phường Khánh Hội đang xử lý vụ việc theo hai hướng, sẽ lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về hành vi bạo hành. Nếu có đúng bệnh lý tâm thần, UBND phường sẽ vận động gia đình đưa người này đi điều trị bắt buộc để đảm bảo an toàn cho người thân và cộng đồng.

