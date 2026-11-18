Thị trường vũ khí đã so sánh hai hệ thống phòng không biểu tượng - S-400 Triumf của Nga và Patriot của Mỹ trong một phép tính duy nhất.

Không có bảng giá chính thức nào cho các hệ thống phòng không, vì vậy các nhà phân tích thường sử dụng các con số ước tính. Đó là lý do tại sao họ so sánh hai hệ thống biểu tượng - S-400 Triumf của Nga và Patriot của Mỹ.

Một tiểu đoàn Triumf được định giá 500 triệu USD, trong khi một hệ thống Patriot hoàn chỉnh có giá khoảng 1,1 tỷ USD. Điều này có nghĩa là tổ hợp phòng không của Nga có giá thành thấp hơn khoảng 2,2 lần so với hệ thống do Mỹ chế tạo.

Theo tính toán của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ, hệ thống Patriot tự thân chiếm khoảng 400 triệu USD trong tổng chi phí. Con số này bao gồm radar, bệ phóng và thiết bị điều khiển.

Thêm 690 triệu USD nữa được dành cho đạn dược. Điều này có nghĩa là tên lửa đắt hơn cả radar và bệ phóng cộng lại. Một tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE ước tính có giá khoảng 4,1 triệu USD. Cơ cấu giá cả này khiến chi phí cuối cùng của hệ thống Patriot cao hơn đáng kể so với con số thoạt nhìn.

Hệ thống phòng không S-400 được cho là rẻ hơn Patriot khá nhiều.

Trong khi đó, các nguồn tin của RBC News trước đây từng đề cập đến việc Nga chào bán cho Thổ Nhĩ Kỳ một tiểu đoàn tên lửa Triumf với giá 500 triệu USD. Con số này trùng khớp với giá trị của một tiểu đoàn Nga trong tính toán được cung cấp và được dùng làm điểm khởi đầu cho sự so sánh.

Điều này đã cho thấy một hệ thống Patriot có giá tương đương với 2 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-400. Đây là một lập luận thuyết phục trên thị trường vũ khí, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt để giành đơn đặt hàng từ các nước thứ ba.

Chưa có thông tin chính thức nào xác nhận đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ được công bố - chỉ có ấn phẩm RBC News đưa tin. Hơn nữa, bản thân thông số giá cả vẫn chỉ là ước tính bởi chưa có bảng giá công khai, cho nên bất kỳ con số nào trong lĩnh vực này đều có thể gây tranh cãi.

Tuy nhiên, chính những so sánh như vậy góp phần quan trọng đối với định hình nhận thức về hệ thống phòng không trong mắt người mua tiềm năng, và do đó ảnh hưởng đến các hợp đồng thực tế sau này.