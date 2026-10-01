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Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng,... đồng loạt gửi thông báo đến khách mua, bán vàng từ ngày 16/10

Linh San
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Các doanh nghiệp vàng đề nghị khách hàng chủ động chuẩn bị phương tiện thanh toán phù hợp.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải và Vàng Mi Hồng vừa đồng loạt thông báo đến khách hàng về việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua, bán vàng theo quy định mới tại Nghị định 390/2026/NĐ-CP.

Theo thông báo của các doanh nghiệp, khách hàng cần lưu ý tổng giá trị giao dịch mua, bán vàng phát sinh trong ngày. Với các giao dịch đạt ngưỡng quy định, việc thanh toán phải được thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu cho biết các giao dịch mua, bán vàng có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên phải được thanh toán không dùng tiền mặt. Doanh nghiệp đề nghị khách hàng chủ động chuẩn bị phương tiện thanh toán phù hợp để quá trình giao dịch diễn ra thuận tiện, nhanh chóng.

Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải cũng thông báo áp dụng quy định thanh toán mới đối với khách hàng mua, bán vàng tại hệ thống cửa hàng. Doanh nghiệp lưu ý ngưỡng 5 triệu đồng được tính trên tổng giá trị giao dịch trong ngày của một khách hàng, thay vì chỉ căn cứ vào giá trị của từng lần mua, bán riêng lẻ.

Trong khi đó, Vàng Mi Hồng thông báo các giao dịch mua hoặc bán vàng có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trở lên phát sinh trong ngày sẽ phải thực hiện chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản công ty. Doanh nghiệp khuyến nghị khách hàng lưu ý phương thức thanh toán này khi đến giao dịch.

Quy định trên được thực hiện theo Nghị định 390/2026/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16/10/2026, sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 16/10/2026.

Theo quy định mới, ngưỡng giá trị giao dịch mua, bán vàng phải thanh toán không dùng tiền mặt được giảm từ 20 triệu đồng xuống còn 5 triệu đồng trong ngày. Điều này đồng nghĩa với việc những giao dịch có giá trị thấp hơn trước đây cũng thuộc diện áp dụng quy định nếu tổng giá trị mua, bán vàng trong ngày của một khách hàng đạt ngưỡng 5 triệu đồng.

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Không chỉ ảnh hưởng đến phương thức thanh toán tại các cửa hàng vàng, quy định mới còn đặt ra yêu cầu khách hàng theo dõi tổng giá trị giao dịch trong ngày, đặc biệt trong trường hợp thực hiện nhiều lần mua hoặc bán vàng.

Về chế tài, Nghị định 340/2025/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản theo quy định. Mức phạt đối với cá nhân là từ 10 triệu đến 20 triệu đồng; đối với tổ chức, mức phạt bằng hai lần mức phạt áp dụng cho cá nhân, tương đương 20 triệu đến 40 triệu đồng.

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từ 16/10

giá vàng

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