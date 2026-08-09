Công ty cũng khẳng định hiện mọi hoạt động kinh doanh, giao dịch và phục vụ khách hàng diễn ra bình thường.

Ngày 08/8/2026, Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng đối với giai đoạn từ 01/01/2023 đến tháng 09/2025.

Trước thông tin này, Công ty Cổ phần VBĐQ Bảo Tín Mạnh Hải đã phát đi thông tin về các nguyên nhân và kết quả khắc phục cụ thể.

Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định không có hành vi thao túng, trục lợi. ﻿Qua các đợt thanh tra, cơ quan chức năng không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào của hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ hay trục lợi tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Về việc nhận đặt cọc vàng miếng, doanh nghiệp cho biết ﻿chỉ phát sinh 05 giao dịch (năm 2023) và 02 giao dịch (năm 2024) do vàng miếng của Công ty bị rách vỏ bao bì, phải chờ chuyển đến SJC để đóng lại. Ngoài các trường hợp này, Công ty không phát sinh thêm bất kỳ giao dịch đặt cọc nào khác và luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định mua bán.

Về kê khai thiếu thuế GTGT, ﻿nguyên nhân xuất phát từ sự khác biệt giữa phương pháp hạch toán giá vốn theo Luật Kế toán và quy định tính thuế GTGT trực tiếp (đây là vướng mắc chung được ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp vàng). Công ty đã chủ động liên hệ cơ quan thuế và hoàn thành nộp bổ sung đầy đủ vào Cơ quan Thuế Nhà nước.

Về quy định thương mại điện tử, ﻿do chậm trễ trong khâu phối hợp nội bộ khi nâng cấp nền tảng số, việc đăng ký lại website bị chậm. Thủ tục thông báo website với Bộ Công Thương đã được phê duyệt hoàn tất vào ngày 20/01/2025. Mọi thông tin về giá, phí giao dịch hiện được công khai đầy đủ, rõ ràng.

Về quy định Phòng, chống rửa tiền. Theo Bảo Tín Mạnh Hải, ﻿do công ty chậm cập nhật các Luật và quy định mới (ban hành giai đoạn 2023 - đầu 2024) dẫn đến thiếu sót trong công tác báo cáo và phân loại rủi ro. Công ty đã nghiêm túc nộp phạt, đồng thời hoàn thiện toàn bộ quy trình nội bộ, cử nhân sự tham gia tập huấn với Ngân hàng Nhà nước và đào tạo nghiệp vụ cho 100% CBNV.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng khẳng định hiện mọi hoạt động kinh doanh, giao dịch và phục vụ khách hàng diễn ra bình thường . Quyền lợi hợp pháp và chính đáng của khách hàng luôn được Công ty bảo vệ.

" Chúng tôi coi kết luận thanh tra là cơ sở quan trọng để rà soát, nâng cao chất lượng quản trị và tính tuân thủ pháp luật", phía BTMH cho hay.