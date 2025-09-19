Bão số 8 chưa qua, Biển Đông lại sắp đón cơn bão mới cường độ mạnh

Video: Ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định về cơn bão mạnh có thể sắp ảnh hưởng đất liền nước ta

Chiều 18/9, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ nay đến cuối tháng 9, ngoài cơn bão số 8 Mitag vừa hình thành, còn có một áp thấp nhiệt đới ở Tây Bắc Thái Bình Dương, khả năng mạnh lên thành bão trong ngày và đêm nay.

Ngày 22/9, bão có thể di chuyển vào Biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đất liền Việt Nam trong khoảng gian từ 24-26/9.

"Đây là cơn bão mạnh, nguy cơ gây ra gió mạnh, mưa lớn ở Bắc Bộ cũng như khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế. Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đang tiếp tục theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương", ông Hưởng thông tin.

Biển Đông đón liên tiếp 2 cơn bão, trong đó một cơn bão khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta. (Ảnh minh hoạ: Minh Khang)

Thông tin về cơn bão số 8 Mitag vừa hình thành trên Biển Đông, chuyên gia cho biết, lúc 13h, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Khoảng chiều và đêm mai, bão sẽ đổ bộ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), đi sâu vào đất liền suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần.

Như vậy, theo nhận định hiện tại, bão số 8 Mitag ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông trong ngày và đêm 18/9 đến ngày 19/9 gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m.

"Chúng tôi nhận định, sau khi suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), vùng áp thấp suy yếu từ bão khả năng di chuyển trôi về nước ta gây ra đợt mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ trong khoảng thời gian từ 23-24/9", ông Hưởng nói.

Nhận định xa hơn, Trưởng phòng Dự báo thời tiết cho biết, từ nay đến cuối năm, còn khoảng 5-7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó 2-4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.